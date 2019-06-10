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Звезда «Дома-2» Алессандро Матераццо попал в США в ДТП

Экс-участник шоу «Дом-2» Алессандро Матераццо сообщил о том, что в США попал в дорожно-транспортное происшествие. По словам бывшего воздыхателя Ольги Бузовой, в первые часы после аварии он находился в шоковом состоянии.

Звезда «Дома-2» Алессандро Матераццо попал в США в ДТП

На днях в Сети появилось очередное интервью с Матераццо, в котором он откровенно рассказал о том, как угодил в США в жуткое ДТП. Оказывается, что во внедорожник «Chevrolet» Алессандро сзади въехал грузовой автомобиль.

Как стало известно, машина звезды «Дома-2» очень сильно повреждена, а вот какие травмы получил сам Матераццо, медикам придется совсем скоро оценить. По словам Алессандро, только сегодня ему намечено пройти детальное обследование после ДТП.

Ущерб от дорожно-транспортного происшествия оценивается, по заблаговременным вычислениям, в несколько миллионов рублей. Однако сам экс-участник «Дома-2» относится ко всему произошедшему весьма хладнокровно. Как утверждает Матераццо, главное, что он сам остался жив.

Также выяснилось, что спасло Алессандро то, что грузовой автомобиль въехал в его машину на относительно небольшой скорости – 60 км/ч. Правда, удар, по словам Матераццо, был сильным.

Звезда «Дома-2» Алессандро Матераццо попал в США в ДТП

«Меня унесло на 20 метров», - подчеркнула звезда «Дома-2».

К слову, после того, как грузовик въехал во внедорожник Матераццо, он первое время не мог осознать, что произошло, так как находился в шоке. И только потом Алессандро первым делом позвонил своим родителям, которые первые и узнали о ДТП.

Подавать в суд на водителя грузовика Матераццо не планирует, пишет Dom2Life.



 
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Добавил: Екатерина Комиссарова Сегодня, 14:36

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