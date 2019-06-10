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Хронический стресс поражает сердце и ведет к аутоиммунным заболеваниям

Немецкие специалисты пришли к выводу, что хронический стресс держит организм человека в напряжении по несколько часов в день. Также данное состояние способно поражать сердечно-сосудистую систему и ведет к аутоиммунным заболеваниям.

Хронический стресс поражает сердце и ведет к аутоиммунным заболеваниям

В исследовании приняли участие более 136 000 добровольцев, которые долгое время находились в состоянии стресса разной степени тяжести. В результате стало ясно, что в первую очередь хронический стресс поражает сердечно-сосудистую систему. Исследование показало, что стресс вызывает еще и аутоиммунные заболевания, а также способствует развитию склероза и проблем с желудочно-кишечным трактом.

Специалисты объяснили, что психика является отправной точкой в преодолении стрессовых расстройств. Предотвратить развитие сердечных или аутоиммунные заболеваний можно, но изначально важно избавиться от хронического напряжения в организме. Самым эффективным способом является антистрессовая терапия, через 6 месяцев ее применения организм приходит в норму.



 
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Наука
Добавил: Макушина Валентина Сегодня, 15:32

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