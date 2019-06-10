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Немецкие медики объяснили, что делать после укуса клеща

Немецкие доктора объяснили, что необходимо делать после укуса клеща, чтобы уменьшить вред для здоровья. Статья на соответствующую тему опубликована в зарубежном источнике.
Немецкие медики объяснили, что делать после укуса клеща

Клещи живут в высокой траве, на деревьях и кустах, а когда начинает повышаться температура, они просыпаются для поиска пищи. Если насекомое окажется зараженным, то передаст болезнь человеку или животному. Чтобы себя обезопасить, необходимо надевать длинную одежду с манжетами и прочную обувь, а также пользоваться специальными средствами для отпугивания насекомых.

После прогулки обязательно нужно осмотреть тело, и если клещ обнаружен, его необходимо аккуратно извлечь пинцетом, чтобы не раздавить тело и не оставить голову. Ранку обязательно продезинфицировать, а насекомое отнести в лабораторию. Клещ может заразить человека опасными заболеваниями – клещевым энцефалитом и болезнью Лайма. Микробы начинают действовать после нескольких часов от укуса, поэтому так важно быстро вытащить насекомого. При возникновении головных болей, симптомов гриппа, покраснений нужно сразу обратиться к врачу, чтобы исключить менингит и болезнь Лайма.



 
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Добавил: Мамян Инна Сегодня, 15:08

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