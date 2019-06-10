Уфолог заметил на космических фото NASA инопланетный спутник «Черный рыцарь»





Уоринг, как и его коллеги-конспирологи, поддерживает гипотезу существования внеземной жизни. После обнародования в 1998 году фотографии загадочного объекта сторонники теории заговора в один голос заговорили об инопланетном спутнике планеты, якобы появившемся на ее орбите порядка 13 000 лет назад. Уфологи назвали его «Черным рыцарем». Исследователи считают, NASA и власти США всячески скрывают существование данного космического тела от общественности и не хотят отправлять к нему экспедиции, зная, что пришельцы бросятся на защиту своей разработки.Скотт Уоринг в очередной раз затронул тему инопланетного спутника, когда в его поле зрения попал снимок НЛО, сделанный «Апполоном-10» во время полета к Луне. Эксперт, обработав фото, заметил странный объект «с двумя большими руками», находящийся далеко от камеры. Предмет показался уфологу похожим на «биомеханический или живой корабль». В кадр, уверен специалист, попал «Черный рыцарь», являющийся доказательством передовой технологии инопланетян, пока недоступной землянам. В NASA опровергли заявление Уоринга, отметив, на снимке запечатлен космический мусор.