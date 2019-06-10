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Для второго ребенка Тимати собралось богатое «приданое» от первой дочери

Репер Тимати готовится стать отцом во второй раз. Артист трепетно относится к первой дочери и всячески балует ее. Потому для младшего ребенка собралось неплохое «приданое».
Для второго ребенка Тимати собралось богатое «приданое» от первой дочери

Алена Шишкова подарила Тимати дочь Алису. Репер проявил себя как заботливый и терпеливый отец – он всячески балует дочь, прощает ей любые выходки. Он тратит огромные средства на то, чтобы его дочь имела все самое лучшее. Несколько месяцев в год Алиса проводит с бабушкой в Доминикане, где семья арендует дом. Девочка посещает дорогие курсы балетного искусства у специалистов из Большого театра. Конечно же все игрушки и одежда ребенка тоже из самых лучших магазинов и от именитых брендов. Передвигается семья на частных самолетах.

Алена Шишкова в одном из интервью рассказала, что их дочь будет рада дружить со своим новым братом или сестрой. Если родится девочка, то у Алисы осталось множество вещей, которые она, если захочет, подарит сестре.
Для второго ребенка Тимати собралось богатое «приданое» от первой дочери

Свою беременность нынешняя дама сердца репера долго скрывала. На прошлой неделе Тимати сам выложил в Instagram фотосессию с беременной возлюбленной. Подписчики искренне поздравили его с предстоящим пополнением.



 
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Добавил: Никишева Наталья Сегодня, 15:54

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