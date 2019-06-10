Для второго ребенка Тимати собралось богатое «приданое» от первой дочери
Репер Тимати готовится стать отцом во второй раз. Артист трепетно относится к первой дочери и всячески балует ее. Потому для младшего ребенка собралось неплохое «приданое».
Алена Шишкова подарила Тимати дочь Алису. Репер проявил себя как заботливый и терпеливый отец – он всячески балует дочь, прощает ей любые выходки. Он тратит огромные средства на то, чтобы его дочь имела все самое лучшее. Несколько месяцев в год Алиса проводит с бабушкой в Доминикане, где семья арендует дом. Девочка посещает дорогие курсы балетного искусства у специалистов из Большого театра. Конечно же все игрушки и одежда ребенка тоже из самых лучших магазинов и от именитых брендов. Передвигается семья на частных самолетах.
Алена Шишкова в одном из интервью рассказала, что их дочь будет рада дружить со своим новым братом или сестрой. Если родится девочка, то у Алисы осталось множество вещей, которые она, если захочет, подарит сестре.
Свою беременность нынешняя дама сердца репера долго скрывала. На прошлой неделе Тимати сам выложил в Instagram фотосессию с беременной возлюбленной. Подписчики искренне поздравили его с предстоящим пополнением.
Алена Шишкова подарила Тимати дочь Алису. Репер проявил себя как заботливый и терпеливый отец – он всячески балует дочь, прощает ей любые выходки. Он тратит огромные средства на то, чтобы его дочь имела все самое лучшее. Несколько месяцев в год Алиса проводит с бабушкой в Доминикане, где семья арендует дом. Девочка посещает дорогие курсы балетного искусства у специалистов из Большого театра. Конечно же все игрушки и одежда ребенка тоже из самых лучших магазинов и от именитых брендов. Передвигается семья на частных самолетах.
Алена Шишкова в одном из интервью рассказала, что их дочь будет рада дружить со своим новым братом или сестрой. Если родится девочка, то у Алисы осталось множество вещей, которые она, если захочет, подарит сестре.
Свою беременность нынешняя дама сердца репера долго скрывала. На прошлой неделе Тимати сам выложил в Instagram фотосессию с беременной возлюбленной. Подписчики искренне поздравили его с предстоящим пополнением.
ШоуБиз
Добавил: Никишева Наталья Сегодня, 15:54