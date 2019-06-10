АВТОРСКИЕ СТАТЬИ
Регулярное измерение кровяного давления снижает риск развития опасных недугов
EUR 73.26 USD 65.04
Курс валют на 08.06.2019

Сестра певицы Нюши рассказала о романе с известным певцом Арсением Бородиным

Сестра вокалистки Нюши рассказала о романе с известным исполнителем. Арсений Бородин и Мария Шурочкина с декабря прошлого года встречаются.
Сестра певицы Нюши рассказала о романе с известным певцом Арсением Бородиным

Мария Шурочкина сообщает, что с возлюбленным они могут видеться только по выходным из-за активных тренировок. Спортсменка очень страдает, что из тренировочной базы нельзя выходить среди недели. Для нее очень тяжело так долго не видеть любимого человека.

Мария Шурочкина серьезно занимается синхронным плаваньем. Она является Заслуженным мастером спорта, с семи лет в составе сборной России. На счету у спортсменки 16 золотых медалей с разных чемпионатов. Стоит отметить, что Нюша с Марией Шурочкиной в очень близких отношениях, и всегда поддерживают друг друга. Вокалистка даже была на Олимпийских играх, где переживала за сестру.



 
+Дзен +Яндекс новости
ШоуБиз
Добавил: Мамян Инна Сегодня, 15:24

Читайте также
Добавить комментарий



Кликните на изображение чтобы обновить код, если он неразборчив



ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
Бари Алибасов до сих пор находится в
Назван список лекарств, которые
Участница «Дома-2» Светлана Тихомирова
Влад Кадони впервые показал свою девушку
Ученые рассказали, чем грозит работа во
Для второго ребенка Тимати собралось
Захара Саленко «испугал» храп Саши Черно
Хронический стресс поражает сердце и
Сестра певицы Нюши рассказала о романе
Московский экспортный центр запустил
Максим Галкин дал совет садоводам по
Немецкие медики объяснили, что делать
Ольга Бузова показала поклонникам новый
В Кузбассе мужчина задушил женщину и
Валерий Блюменкранц заявил, что даже
Регулярное измерение кровяного давления
Лекарство для стимуляции работы
Звезда «Дома-2» Алессандро Матераццо
В Сети появились первые фото Renault
Андрей Бурковский вместе с семьей
Аналитики «Одноклассников» огласили
Звезда «Дома-2» Арай Чобанян признался,
«Низкокалорийная и питательная»:
Ксения Бородина считает себя зависимой
Ученые исследовали поведение кислоты в
«Филипп везде находит Аллу»: Максим
В Индии запланировали запуск
Фильм «Люди Икс: Темный Феникс» стал
Эксперты составили рейтинг самых
Эксперты: Хроническая бессонница может
Просмотреть все новости