Сестра певицы Нюши рассказала о романе с известным певцом Арсением Бородиным

Мария Шурочкина сообщает, что с возлюбленным они могут видеться только по выходным из-за активных тренировок. Спортсменка очень страдает, что из тренировочной базы нельзя выходить среди недели. Для нее очень тяжело так долго не видеть любимого человека.Мария Шурочкина серьезно занимается синхронным плаваньем. Она является Заслуженным мастером спорта, с семи лет в составе сборной России. На счету у спортсменки 16 золотых медалей с разных чемпионатов. Стоит отметить, что Нюша с Марией Шурочкиной в очень близких отношениях, и всегда поддерживают друг друга. Вокалистка даже была на Олимпийских играх, где переживала за сестру.