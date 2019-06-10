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Лекарство для стимуляции работы иммунной системы способно остановить развитие диабета

Специалисты выяснили, что лекарство для стимуляции работы иммунной системы способно остановить развитие диабета. Данное открытие способно изменить к лучшему жизнь многих людей.
Лекарство для стимуляции работы иммунной системы способно остановить развитие диабета

Препарат под названием "Теплизумаб", который вводится капельным путем каждые 2 недели и подавляет действие иммунитета, способен остановить развитие диабета. Данное лекарство позволяет продолжить выработку инсулина в организме. Специалисты провели эксперимент, в котором разделили испытуемых на 2 группы. Первая использовала "Теплизумаб", вторая нет. Они сравнили анализы добровольцев с диабетом 1-го типа и выяснили, что в среднем, замедление развития данного заболевания составляет 2 года, по сравнению с пациентами, которые не использовали данный препарат.

Специалисты объяснили, что профилактика или лечение "Теплизумабом" помогла замедлить разрушение инсулинопроизводящих клеток. Данное открытие поможет изменить к лучшему жизнь многих людей, которые находятся в зоне риска или страдают от диабета 1-го типа.



 
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Наука
Добавил: Макушина Валентина Сегодня, 14:44

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