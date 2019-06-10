Специалисты рассказали об опасностях для автомобиля в жару





Жара является дополнительной нагрузкой на все системы автомобиля, поэтому возрастает опасность поломки. Чтобы это предотвратить, необходимо внимательно следить за состоянием всех «расходников» и других деталей машины. Наиболее часто встречающаяся проблема – это закипание мотора. Для того, чтобы этого не допустить, надо проверить работоспособность датчика температуры двигателя, радиатора, вентилятора принудительного обдува и наличие «охлаждайки» в бачке.Плохо сказывается жара на состоянии покрышек. Раскаленный асфальт, температура внутри шины, возрастающая при трении, и горячий воздух окружающей среды создают повышенное давление. Сильно изношенные покрышки подвержены взрывам. Не стоит заправлять автомобиль «под завязку» в жаркую погоду. Молекулы топлива склонны к расширению, а это может привести к разгерметизации баллонов ГБО и бензобаков. Процесс бывает непредсказуем, и ситуация может усугубится вплоть до возгорания и взрыва.Стекла в машине тоже становятся горячими, поэтому следует быть предельно осторожным при мытье автомобиля холодной водой или при обдуве прохладным воздухом – микротрещины могут расшириться, и дорогостоящую деталь придется менять.В целях безопасности не стоит оставлять в машине зажигалки или прозрачную тару, которая под действием солнечных лучей может действовать как линза. Это чревато возгоранием салона. Важным является соблюдение скоростного режима. Раскаленный асфальт превращается в липкую субстанцию, которая дает плохое сцепление с трассой. Возможны заносы и потеря управления.