Звезда «Дома-2» Арай Чобанян признался, что разочаровался в Ирине Пинчук
Экс-герой «Дома-2» Арай Чобанян признался, что окончательно разочаровался в экс-возлюбленной Валерия Блюменкранца и Романа Гриценко. По словам телезнаменитости, он надеялся на то, что Ирина Пинчук не только в жизни ведет себя «как зажигалка».
Несколько дней назад в социальных сетях начали появляться совместные фотографии и видеозаписи бывших героев телестройки «Дом-2» - Ирины Пинчук и Арая Чобаняна, которые сразу же привлекли внимание поклонников проекта. Нужно сказать, что подписчиков звезд реалити-шоу немного удивил такой исход событий, ведь, как известно, молодые люди хоть и были знакомы, но никогда вместе нигде не появлялись.
Однако связь, как оказалось, между Пинчук и Чобаняном все-таки была. Об этом сообщил сам Арай, который указал на то, что Ирина в плане «волшебства» разочаровала его.
По мнению Чобаняна, проблема на самом деле не в нем, а в Пинчук, которая то же самое впечатление оставляет о себе и у других потенциальных возлюбленных. Правда, Араю нравится Ирина своим легким характером, ведь именно с ней ему никогда не было скучно.
Впрочем, этих качеств для того, чтобы стать избранницей Чобаняна, Пинчук не хватит, отмечает экс-участник «Дома-2». Нужно сказать, что сама Ирина пока никак не прокомментировала заявления своего бывшего коллеги по съемочной площадке телепроекта.
К слову, сейчас фолловеры обсуждают в Сети причину, почему в свое время Пинчук рассталась с Дмитрием Тихим, с которым жила после того, как покинула «Дом-2» в первый раз. Оказывается, что парень начал изменять Ирине.
Несколько дней назад в социальных сетях начали появляться совместные фотографии и видеозаписи бывших героев телестройки «Дом-2» - Ирины Пинчук и Арая Чобаняна, которые сразу же привлекли внимание поклонников проекта. Нужно сказать, что подписчиков звезд реалити-шоу немного удивил такой исход событий, ведь, как известно, молодые люди хоть и были знакомы, но никогда вместе нигде не появлялись.
Однако связь, как оказалось, между Пинчук и Чобаняном все-таки была. Об этом сообщил сам Арай, который указал на то, что Ирина в плане «волшебства» разочаровала его.
По мнению Чобаняна, проблема на самом деле не в нем, а в Пинчук, которая то же самое впечатление оставляет о себе и у других потенциальных возлюбленных. Правда, Араю нравится Ирина своим легким характером, ведь именно с ней ему никогда не было скучно.
Впрочем, этих качеств для того, чтобы стать избранницей Чобаняна, Пинчук не хватит, отмечает экс-участник «Дома-2». Нужно сказать, что сама Ирина пока никак не прокомментировала заявления своего бывшего коллеги по съемочной площадке телепроекта.
К слову, сейчас фолловеры обсуждают в Сети причину, почему в свое время Пинчук рассталась с Дмитрием Тихим, с которым жила после того, как покинула «Дом-2» в первый раз. Оказывается, что парень начал изменять Ирине.
ШоуБиз
Добавил: Екатерина Комиссарова Сегодня, 14:02