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Максим Галкин дал совет садоводам по поливу участков

Максим Галкин трепетно заботится о своем саде. В Instagram он рассказал, как ухаживает за своими каштанами и дал совет о поливе растений другим садоводам.
Максим Галкин дал совет садоводам по поливу участков

С наступлением лета установилась жаркая погода. Такая высокая температура высушивает почву, и растениям сложно сохранять водный баланс. Все это отражается на их внешнем виде, уверен Максим Галкин. В саду юмориста на сложные погодные условия среагировал каштан, а листья дерева поникли. Потому хозяйственный артист решил организовать длительный полив, чтобы восстановить силы пострадавшему дереву.

Максим Галкин советует всем любителям-садоводам обратить внимание на их приусадебное хозяйство и поливать растения даже если прошел дождь. Он отметил, что сильная жара негативно сказывается на состоянии почвы и растениям не хватает влаги.

Поклонники похвалили Максима Галкина за хозяйственность: «Максим, делитесь с нами уходом за садом очень интересно. До сих пор не могу забыть Ваши гортензии», «Галкин, ну, ты и швец, и на дуде игрец! И выступаешь, и детей купаешь, деревья сажаешь и поливаешь, и даже советы по садоводству даешь! Молодец, так держать».



 
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Добавил: Никишева Наталья Сегодня, 15:16

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