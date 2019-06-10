Максим Галкин дал совет садоводам по поливу участков

С наступлением лета установилась жаркая погода. Такая высокая температура высушивает почву, и растениям сложно сохранять водный баланс. Все это отражается на их внешнем виде, уверен Максим Галкин. В саду юмориста на сложные погодные условия среагировал каштан, а листья дерева поникли. Потому хозяйственный артист решил организовать длительный полив, чтобы восстановить силы пострадавшему дереву.Максим Галкин советует всем любителям-садоводам обратить внимание на их приусадебное хозяйство и поливать растения даже если прошел дождь. Он отметил, что сильная жара негативно сказывается на состоянии почвы и растениям не хватает влаги.Поклонники похвалили Максима Галкина за хозяйственность: «Максим, делитесь с нами уходом за садом очень интересно. До сих пор не могу забыть Ваши гортензии», «Галкин, ну, ты и швец, и на дуде игрец! И выступаешь, и детей купаешь, деревья сажаешь и поливаешь, и даже советы по садоводству даешь! Молодец, так держать».