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Эксперты: Хроническая бессонница может убить
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Эксперты: Хроническая бессонница может убить

Хроническая бессонница, как заявляют эксперты, является крайне опасной для человека. Плохой сон повышает риск возникновения гипертонии, диабета II типа, сердечного приступа, депрессии, болезни Альцгеймера, тревоги и даже преждевременной смерти.
Эксперты: Хроническая бессонница может убить

Согласно исследования Национального института по проблемам старения с участием свыше 9000 американцев в возрасте 65 лет и старше, больше 50% из них пожаловались на трудности с засыпанием. Некоторые респонденты уверены, что их сон длится достаточное количество времени, однако они не чувствуют себя отдохнувшими. Авторы новой научной работы из Медицинского колледжа при Университете Пенсильвании, наблюдая за 1700 женщин и мужчин, выяснили, у людей, спящих менее 5 часов в сутки, вероятность развития гипертонии возрастает в 5 раз, а риск диабета – в 3 раза.

Бессонница ухудшает когнитивные способности, что может привести к деменции. Недосыпающие люди часто не могут сконцентрироваться на поставленной задаче, испытывают трудности с обработкой информации, переключением внимания и зрительной памяти. Плохой сон у пожилых людей эксперты связывают с проблемы со здоровьем, ночными позывами к мочеиспусканию, острой болью. Одним из важных факторов, влияющих на возникновение бессонницы, ученые называют эмоциональный стресс. Он стимулирует выделение кортизола, вызывающего возбуждение. Не исключаются в этом вопросе биологические изменения в характере сна и циркадных ритмах, сопровождающие старение.
Эксперты: Хроническая бессонница может убить

По количеству времени, необходимого для сна, не существует «золотой середины». Этот показатель индивидуален для каждого человека. Эксперты уверены, соблюдая гигиену сна, можно избежать бессонницы. Не рекомендуется на ночь употреблять алкоголь, кофеин и другие стимуляторы активности, а также тяжелую пищу. Следует регулярно выполнять физические упражнения, корректировать естественность освещения. Беспокоящие мысли можно записывать в блокнот, «отключая» мозг до утра, и стараться полностью расслабиться.



 
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Добавил: Ева Вит Сегодня, 12:52

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