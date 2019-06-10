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«Низкокалорийная и питательная»: Названы полезные свойства руколы и противопоказания к употреблению

Диетологи перечислили полезные свойства руколы и противопоказания к употреблению в пищу этого растения семейства Капустные. Благодаря тому, что данный продукт является низкокалорийным и наряду с этим питательным, его часто рекомендуют добавлять в свой рацион людям, занимающимся спортом.
«Низкокалорийная и питательная»: Названы полезные свойства руколы и противопоказания к употреблению

В 100 граммах руколы содержится около 25 килокалорий, поэтому её можно смело включать в меню тем, кто практикует диеты для снижения веса. В связи с тем, что этот продукт богат клетчаткой, он, несмотря на низкокалорийность, надолго насыщает организм. В листьях данного растения содержится множество минералов, растительного белка, микроэлементов и витаминов, включая К и Т. Что касается семян, в них имеется порядка 35 % полезных эфирных масел.

Медики рекомендуют употреблять в пищу руколу для профилактики онкологии, для нормализации работы пищеварительной системы, для борьбы с язвой желудка, гастритом, кожными заболеваниями, для укрепления иммунитета. Данное растение тонизирует организм и бодрит не хуже кофеиносодержащих напитков, также оно помогает сжигать жиры.
«Низкокалорийная и питательная»: Названы полезные свойства руколы и противопоказания к употреблению

Есть у руколы один недостаток – наличие большого количества сахара. Противопоказана она тем, у кого больные почки или печень, а также аллергикам.



 
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Наука
Добавил: Воробьева Алина Сегодня, 13:54

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