Ксения Бородина считает себя зависимой от соцсетей

Не секрет, что на данный момент Бородина проводит отпуск в Каппадонии, куда она отправилась сразу после посещения города, который давно мечтала увидеть. Многие подписчики Ксении уже давно заметили за своей любимицей тот факт, что она никогда не отказывается от соцсетей на отдыхе.Впрочем, Бородина в отпуске не ограничивается только публикацией свежих фотографий, видеозаписей или Stories. Довольно часто звезда «Дома-2» даже выходит со своей страницы в Instagram в прямые эфиры, в одном из которых на днях и призналась, что стала «заядлой инстаграмщицей».Как утверждает Бородина, она считает себя зависимой от социальных сетей, однако этот момент ничуть, как оказалось, не расстроил ее поклонников. Дело в том, что фанаты Ксении уже давно обратили внимание на то, что только она очень часто общается с пользователями Сети, в отличие от ее коллег по съемочной площадке реалити-шоу «Дом-2».К примеру, сейчас подписчики Бородиной благодарят ее за то, что она продемонстрировала им все достопримечательности Стамбула. Выяснилось, что среди фанаток Ксении имеется очень много поклонниц турецких киносериалов, у которых попросту нет возможности посетить места, где снималась их любимая картина.К слову, сегодня Бородина должна вернуться в Москву, ведь 10 июня ее старшей наследнице Марусе исполняется 10 лет.