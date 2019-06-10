Ученые исследовали поведение кислоты в космосе





Специалисты сообщают, что на Земле при взаимодействии с водой различные кислоты растворяются или распадаются на составляющие элементы. Соляная кислота распадается на протон и ион хлорида, которые при соприкосновении с жидкостью образуют ион гидроксония, отвечающий за высокую химическую активность раствора.Научные сотрудники решили проверить, происходят ли эти же процессы в космическом пространстве. В специальных условиях была создана температура ниже 10 К, что равно –263 °С. Капли жидкого гелия проходили сквозь разреженные «облачки» соляной кислоты и воды, собирая молекулы. За ходом исследования следили при помощи инфракрасной спектроскопии. Ученые сообщили, что в космосе кислоты способны не вступать во взаимодействие с жидкостью и не образуют едкие растворы, как на Земле.