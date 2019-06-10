Скандальная участница «Дома-2» Ольга Сударкина выложила фото из прошлого Ольги Рапунцель
Бывшая участница телестройки «Дом-2» Ольга Сударкина обнародовала в Сети фотографию из «продажного» прошлого «бренда» реалити-шоу Ольги Рапунцель. Несмотря на то, что администрацией соцсети снимок телезнаменитости был удален, «шустрые» подписчики успели сделать скрины и распространить их по Интернету.
Не секрет, что в социальных сетях продолжает набирать обороты конфликт экс-героев телепроекта «Дом-2. Спаси свою любовь» Ильи Яббарова и Маргариты Ларченко. Сейчас мужчина буквально во всех интервью называет бывшую избранницу девушкой легкого поведения и заявляет, что не намерен на этом останавливаться.
Не осталась в долгу перед экс-возлюбленным и сама Ларченко, которая тоже хорошенечко «облила» Яббарова грязью. А на днях вмешаться в конфликт Ильи и Маргариты решила еще одна звезда «Дома-2» Ольга Сударкина.
Встав на сторону своей проектной приятельницы, Сударкина принялась вовсю нелицеприятно отзываться об Ольге Рапунцель, ее младшей сестре Алене Савкиной, а также телеведущей реалити-шоу «Дом-2» Ксении Бородиной. Длинноволосая красавица опубликовала у себя на странице в Instagram довольно пикантную фотографию, которую спустя несколько часов администрация соцсети удалила.
На снимке запечатлен коллаж фото Рапунцель, Бородиной и Савкиной. Ольга и Алена изображены на кадре обнаженными, а возле них красуется Ксения в одной из мечетей Стамбула. Под публикацией Сударкина указала на то, что считает ведущую «Дома-2» такой же «развратницей», как и Рапунцелей.
Не секрет, что в социальных сетях продолжает набирать обороты конфликт экс-героев телепроекта «Дом-2. Спаси свою любовь» Ильи Яббарова и Маргариты Ларченко. Сейчас мужчина буквально во всех интервью называет бывшую избранницу девушкой легкого поведения и заявляет, что не намерен на этом останавливаться.
Не осталась в долгу перед экс-возлюбленным и сама Ларченко, которая тоже хорошенечко «облила» Яббарова грязью. А на днях вмешаться в конфликт Ильи и Маргариты решила еще одна звезда «Дома-2» Ольга Сударкина.
Встав на сторону своей проектной приятельницы, Сударкина принялась вовсю нелицеприятно отзываться об Ольге Рапунцель, ее младшей сестре Алене Савкиной, а также телеведущей реалити-шоу «Дом-2» Ксении Бородиной. Длинноволосая красавица опубликовала у себя на странице в Instagram довольно пикантную фотографию, которую спустя несколько часов администрация соцсети удалила.
На снимке запечатлен коллаж фото Рапунцель, Бородиной и Савкиной. Ольга и Алена изображены на кадре обнаженными, а возле них красуется Ксения в одной из мечетей Стамбула. Под публикацией Сударкина указала на то, что считает ведущую «Дома-2» такой же «развратницей», как и Рапунцелей.
ШоуБиз
Добавил: Екатерина Комиссарова Сегодня, 12:28