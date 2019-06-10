АВТОРСКИЕ СТАТЬИ
Эксперты: Хроническая бессонница может убить
EUR 73.26 USD 65.04
Курс валют на 08.06.2019

В Индии запланировали запуск «Чандраян-2» на середину июля

В космической организации Индии (ISRO) определились с датой отправки к Луне миссии «Чандраян-2». Запуск автоматической экспедиции назначен на середину текущего лета.
В Индии запланировали запуск «Чандраян-2» на середину июля

Как сообщает издание Hindu со ссылкой на источники в ISRO, миссия может состояться в период с 9 по 16 июля. На спутник Земли отправится спускаемый аппарат Vikram, названный в честь доктора Викрама Сарабхаи, основателя космической программы Индии, с самоходным устройством, призванным продолжить изучение минералогического состава грунта и рельефа небесного тела.

Самым сложным этапом проекта «Чандраян-2» эксперты называют посадку корабля на Луну, которая, согласно планам, ожидается 6 сентября. Аппарат не должен получить повреждений во время спуска на неровную поверхность объекта, а также приземлиться на освещенном участке для обеспечения генерирования энергии.



 
+Дзен +Яндекс новости
Наука
Добавил: Ева Вит Сегодня, 13:20

Читайте также
Добавить комментарий



Кликните на изображение чтобы обновить код, если он неразборчив



ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
«Филипп везде находит Аллу»: Максим
В Индии запланировали запуск
Фильм «Люди Икс: Темный Феникс» стал
Эксперты составили рейтинг самых
Эксперты: Хроническая бессонница может
Юлия Проскурякова показала стройные
Учёные из Грузии предложили выявлять
Стали известны приметы, в которые верят
Скандальная участница «Дома-2» Ольга
Яна Рудковская восхитилась любимым авто
Эксперты составили рейтинг самых
Майя Донцова обнародовала первое
В Саратовской области ребенок
Меган Маркл придерживается простых
Родня нового мужчины Жени Феофилактовой
Смартфон OPPO с гибким дисплеем и
Ефим Шифрин поздравил Валентина
Звезда «Дома-2» Алена Водонаева
«Запоздалое раскаяние Портоса»:
В Британии обнаружено место падения
В России на 10 000 рублей подорожал
Влад Кадони о наряде Ольги Бузовой для
Аскольд Запашный с семьей попал в ДТП в
Муж Ксении Бородиной опять намекнул на
Samsung опубликовала рендеры
Составлен рейтинг лучших проектов
Ученые доказали, что люди-совы способны
Татьяна Тарасова рассказала об обмане
В Сети опубликован тизер Samsung Galaxy
Звезда «Дома-2» Саша Черно похвасталась
Просмотреть все новости