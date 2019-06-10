В Индии запланировали запуск «Чандраян-2» на середину июля





Как сообщает издание Hindu со ссылкой на источники в ISRO, миссия может состояться в период с 9 по 16 июля. На спутник Земли отправится спускаемый аппарат Vikram, названный в честь доктора Викрама Сарабхаи, основателя космической программы Индии, с самоходным устройством, призванным продолжить изучение минералогического состава грунта и рельефа небесного тела.Самым сложным этапом проекта «Чандраян-2» эксперты называют посадку корабля на Луну, которая, согласно планам, ожидается 6 сентября. Аппарат не должен получить повреждений во время спуска на неровную поверхность объекта, а также приземлиться на освещенном участке для обеспечения генерирования энергии.