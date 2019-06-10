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Эксперты составили рейтинг самых дорогих квартир в России

Эксперты, проанализировав рынок недвижимости, составили рейтинг самых дорогих квартир в Российской Федерации. Данные для анализа предоставили аналитики Интернет-портала «Мир квартир».
Эксперты составили рейтинг самых дорогих квартир в России

Первенство досталось квартире, которая находится в столице Российской Федерации. Апартаменты расположены на 14 этаже гостиницы «Москва». Согласно имеющейся информации, стоимость этого жилья равна сумме в 1,7 миллиарда рублей. Вторую строчку заняла квартира из Санкт-Петербурга. Она расположена в одном из престижных домов на набережной Кутузова. Площадь жилища составляет 500 квадратных метров, а ее себестоимость 680 миллионов рублей. Третью строчку заняла квартира в Сочи. Жилье находится на 20 этаже нового многоэтажного здания в центре. Риэлторы оценили элитные апартаменты в 290 миллионов рублей.

В пятерку лидеров также попали: квартира в клубной постройке «ТихвинЪ» за 150 миллионов рублей, которая находится в Екатеринбурге, и апартаменты в ЖК «Ренессанс» в Казани за 139 миллионов рублей. Чем обусловлено заоблачная стоимость этой недвижимости неизвестно. Однако понятно одно, что такое жилье доступно только невероятно богатым людям.



 
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Добавил: Белоусов Алексей Сегодня, 12:14

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