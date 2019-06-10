Яна Рудковская восхитилась любимым авто Porsche Panamera
В социальной сети Instagram Яна Рудковская показала фанатам новое фото со своим Porsche Panamera. Также продюсер выразила восхищение любимым автомобилем.
Яна Рудковская любит общаться со своими преданными поклонниками. Она часто делает различные публикации в социальных сетях. Несколько часов назад продюсер показала в Instagram новый снимок. На фото знаменитость запечатлена в коротком платье зеленного оттенка и туфлях на высоком каблуке, свой образ она дополнила коричневой сумкой и солнцезащитными очками. Яна Рудковская стоит возле автомобиля Porsche Panamera. В комментарии она написала: "Тот случай когда динамичный стиль под стать техническому совершенству".
Также продюсер добавила, что любит этот автомобиль и считает его роскошным. Подписчики написали большое количество комплиментов. Многие согласились со словами продюсера. Фанаты пришли к выводу, что Porsche Panamera полностью подходит Яне Рудковской. Всего за несколько десятков минут новый пост набрал более 15 000 лайков.
Яна Рудковская любит общаться со своими преданными поклонниками. Она часто делает различные публикации в социальных сетях. Несколько часов назад продюсер показала в Instagram новый снимок. На фото знаменитость запечатлена в коротком платье зеленного оттенка и туфлях на высоком каблуке, свой образ она дополнила коричневой сумкой и солнцезащитными очками. Яна Рудковская стоит возле автомобиля Porsche Panamera. В комментарии она написала: "Тот случай когда динамичный стиль под стать техническому совершенству".
Также продюсер добавила, что любит этот автомобиль и считает его роскошным. Подписчики написали большое количество комплиментов. Многие согласились со словами продюсера. Фанаты пришли к выводу, что Porsche Panamera полностью подходит Яне Рудковской. Всего за несколько десятков минут новый пост набрал более 15 000 лайков.
ШоуБиз
Добавил: Макушина Валентина Сегодня, 12:23