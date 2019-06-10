Яна Рудковская восхитилась любимым авто Porsche Panamera

Яна Рудковская любит общаться со своими преданными поклонниками. Она часто делает различные публикации в социальных сетях. Несколько часов назад продюсер показала в Instagram новый снимок. На фото знаменитость запечатлена в коротком платье зеленного оттенка и туфлях на высоком каблуке, свой образ она дополнила коричневой сумкой и солнцезащитными очками. Яна Рудковская стоит возле автомобиля Porsche Panamera. В комментарии она написала: "Тот случай когда динамичный стиль под стать техническому совершенству".Также продюсер добавила, что любит этот автомобиль и считает его роскошным. Подписчики написали большое количество комплиментов. Многие согласились со словами продюсера. Фанаты пришли к выводу, что Porsche Panamera полностью подходит Яне Рудковской. Всего за несколько десятков минут новый пост набрал более 15 000 лайков.