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Майя Донцова обнародовала первое совместное видео после примирения Алены Савкиной и Ильи Яббарова

Участница реалити-шоу «Дом-2. Спаси свою любовь» Майя Донцова опубликовала в Сети первый совместный видеоролик после воссоединения Алены Савкиной (Рапунцель-младшей) и Ильи Яббарова. Как оказалось, на проект длинноволосая красавица все-таки планирует возвращаться.

Майя Донцова обнародовала первое совместное видео после примирения Алены Савкиной и Ильи Яббарова

Несколько недель в социальных сетях продолжают активно обсуждать примирение Яббарова и Савкиной. Если верить словам Ильи, после разрыва с Маргаритой Ларченко он осознал, насколько обидел Алену, поэтому сразу же решил извиниться перед ней.

Сейчас в Сети ходят слухи, что Рапунцель-младшая не только простила «гулящего» Яббарова, но и решила дать их отношениям второй шанс. Впрочем, до недавнего времени мало кто верил в то, что Алена действительно простила Илье все обиды, и теперь будет с ним общаться не только по поводу общего наследника.

Однако если судить по видеоролику, который на днях обнародовала Майя Донцова, «чудо» таки произошло. Во всяком случае, свободное время Яббаров и Савкина проводят вместе.

Майя Донцова обнародовала первое совместное видео после примирения Алены Савкиной и Ильи Яббарова

На видео видно, что компанию Донцовой и Рапунцель-младшей составил Яббаров, который тут же начал демонстрировать зрителям, что его связывают с молодой мамой не только участие в жизни общего наследника, но и дела любовные. Не упустил шансонье и возможности подшутить над Аленой, назвав ее «звездой «Дома-2».

К слову, пока сложно сказать, на самом ли деле Яббаров и Савкина снова начали встречаться, ведь, как известно, совсем скоро Алена в компании своей мамы и 4-месячного сына Богдана планируют вернуться в Периметр.



 
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Добавил: Екатерина Комиссарова Сегодня, 12:06

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