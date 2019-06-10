Майя Донцова обнародовала первое совместное видео после примирения Алены Савкиной и Ильи Яббарова
Участница реалити-шоу «Дом-2. Спаси свою любовь» Майя Донцова опубликовала в Сети первый совместный видеоролик после воссоединения Алены Савкиной (Рапунцель-младшей) и Ильи Яббарова. Как оказалось, на проект длинноволосая красавица все-таки планирует возвращаться.
Несколько недель в социальных сетях продолжают активно обсуждать примирение Яббарова и Савкиной. Если верить словам Ильи, после разрыва с Маргаритой Ларченко он осознал, насколько обидел Алену, поэтому сразу же решил извиниться перед ней.
Сейчас в Сети ходят слухи, что Рапунцель-младшая не только простила «гулящего» Яббарова, но и решила дать их отношениям второй шанс. Впрочем, до недавнего времени мало кто верил в то, что Алена действительно простила Илье все обиды, и теперь будет с ним общаться не только по поводу общего наследника.
Однако если судить по видеоролику, который на днях обнародовала Майя Донцова, «чудо» таки произошло. Во всяком случае, свободное время Яббаров и Савкина проводят вместе.
На видео видно, что компанию Донцовой и Рапунцель-младшей составил Яббаров, который тут же начал демонстрировать зрителям, что его связывают с молодой мамой не только участие в жизни общего наследника, но и дела любовные. Не упустил шансонье и возможности подшутить над Аленой, назвав ее «звездой «Дома-2».
К слову, пока сложно сказать, на самом ли деле Яббаров и Савкина снова начали встречаться, ведь, как известно, совсем скоро Алена в компании своей мамы и 4-месячного сына Богдана планируют вернуться в Периметр.
Несколько недель в социальных сетях продолжают активно обсуждать примирение Яббарова и Савкиной. Если верить словам Ильи, после разрыва с Маргаритой Ларченко он осознал, насколько обидел Алену, поэтому сразу же решил извиниться перед ней.
Сейчас в Сети ходят слухи, что Рапунцель-младшая не только простила «гулящего» Яббарова, но и решила дать их отношениям второй шанс. Впрочем, до недавнего времени мало кто верил в то, что Алена действительно простила Илье все обиды, и теперь будет с ним общаться не только по поводу общего наследника.
Однако если судить по видеоролику, который на днях обнародовала Майя Донцова, «чудо» таки произошло. Во всяком случае, свободное время Яббаров и Савкина проводят вместе.
На видео видно, что компанию Донцовой и Рапунцель-младшей составил Яббаров, который тут же начал демонстрировать зрителям, что его связывают с молодой мамой не только участие в жизни общего наследника, но и дела любовные. Не упустил шансонье и возможности подшутить над Аленой, назвав ее «звездой «Дома-2».
К слову, пока сложно сказать, на самом ли деле Яббаров и Савкина снова начали встречаться, ведь, как известно, совсем скоро Алена в компании своей мамы и 4-месячного сына Богдана планируют вернуться в Периметр.
ШоуБиз
Добавил: Екатерина Комиссарова Сегодня, 12:06