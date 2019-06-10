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Меган Маркл придерживается простых правил для здоровья

Меган Маркл любит заниматься фитнесом и придерживается правильного питания. Поддерживать здоровье в норме жене принца Гарри помогают, как пишут зарубежные СМИ, ряд простых правил.
Меган Маркл придерживается простых правил для здоровья

Мать герцогини Сассекской с детства приучила ее к йоге. Маркл с семи лет начала практиковать индийское учение. Супруга принца Гарри расслабляется посредством медитации дважды в день. Экс-актриса полностью отказалась от кофе, предпочитая употреблять зеленые соки, подпитывающие организм витаминами, и придерживается вегетарианской диеты. Она обожает киноа в сочетании зеленью и сезонными овощами.
Меган Маркл придерживается простых правил для здоровья

Герцогиня Сассекская позволяет себе бокал вина, выбирая полезные для здоровья сорта. Заботиться о нормальном уровне гидратации знаменитости помогает еще одно правило – выпивать ежедневно не менее двух литров воды с лимоном.



 
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Добавил: Ева Вит Сегодня, 11:51

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