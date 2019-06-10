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«Филипп везде находит Аллу»: Максим Галкин подшутил над Киркоровым

Недавно Филипп Киркоров опубликовал в своем аккаунте Instagram пост с изображением бывшей жены Аллы Пугачевой в журнале, который он увидел в одном из ларьков в Болгарии. Максим Галкин сразу отреагировал на публикацию, подшутив над королем поп-музыки, заявив, что «Филипп везде находит Аллу».
«Филипп везде находит Аллу»: Максим Галкин подшутил над Киркоровым

Филипп Киркоров сейчас находится в Болгарии. Во время путешествия по стране в одном из ларьков он обнаружил журнал с изображением его бывшей супруги Аллы Пугачевой. Король поп-музыки опубликовал в своем аккаунте Instagram фото с изображением журнала, на что Максим Галкин почти сразу отреагировал. Юморист подшутил над певцом, мол «Филипп везде находит Аллу».

Это не первая подобная выходка Галкина. Стоит отметить, что невинные шутки считаются нормальным для товарищей. Филипп Киркоров, несмотря на развод с Пугачевой, является другом семьи и желанным гостем. Он даже принимает участие в воспитании детей известной пары. Подобные действия Галкина лишь подтверждают их дружеские отношения.



 
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Добавил: Белоусов Алексей Сегодня, 13:30

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