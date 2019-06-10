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Родня нового мужчины Жени Феофилактовой «презирает» ее сына

Родственники нового избранника звезды телешоу «Дом-2» Евгении Феофилактовой «ни во что не ставят» ее единственного наследника. Именно к таким выводам пришли фолловеры, узнав о последних событиях, которые произошли в жизни блондинки.

Родня нового мужчины Жени Феофилактовой «презирает» ее сына

Нужно сказать, что после развода с Гусевым Женя Феофилактова перестала афишировать свою частную жизнь и рассказывать о новых отношениях. Впрочем, сейчас уже ни для кого не является секретом, что длинноволосая красавица закрутила роман с мужчиной с армянскими корнями Давидом Аванесяном.

Не оставляют интернет-пользователи без внимания и то, что жизнь Феофилактовой после встречи с Аванесяном кардинально изменилась. К примеру, сейчас Евгения почти все время проводит в загородном особняке нового мужчины, что толкает на мысли о том, что бойфренд попросту не разрешает ей выходить в свет.

Как бы то ни было, но читатели не ожидали узнать о том, что ужиться с мужчиной тяжело не только Феофилактовой, но и ее 6-летнему наследнику.

Родня нового мужчины Жени Феофилактовой «презирает» ее сына

В Сети появилась информация о том, что армянская родня Аванесяна на недавнем мероприятии продемонстрировала свое истинное отношение к сыну Феофилактовой. Сообщается, что один из гостей, которого пригласил новый избранник Евгении к себе на именины, явно «презирая» 6-летнего мальчика, грубо оттолкнул его от стола, когда тот ждал задувания свечей.

Отметим, что больше всего читателей поразило не то, что совершенно незнакомый мужчина позволил себе толкать маленького мальчика, а тот факт, что Феофилактова не встала на защиту сына, сообщает Ondom2.



 
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Добавил: Екатерина Комиссарова Сегодня, 11:43

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