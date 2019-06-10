Фильм «Люди Икс: Темный Феникс» стал лидером в российском прокате





Первая часть «Люди Икс» была выпущена в 2000 году. Фильм сразу понравился зрителям, после его премьеры было выпущено еще несколько частей. Последний стала «Люди Икс: Темный Феникс», режиссером которой выступил Саймон Кинберг. Фильм вышел в российский прокат 6 июня. По сюжету картины одна из главных героинь приобретает способности, которые превращают ее в «темного Феникса». В результате в команде «Люди Икс» происходит разлад, героям фильма предстоит преодолеть множество необычных ситуаций. Главную роль в фильме сыграла Софи Тёрнер, также в актерский состав вошли Джессика Честейн, Дженнифер Лоуренс, Джеймс Макэвой и многие другие.Всего за 4 дня в прокате в РФ «Люди Икс: Темный Феникс» собрал около 225 миллионов рублей. На 2 месте в рейтинге оказалась 2 часть мультфильма под названием «Тайная жизнь домашних животных», а на 3 - приключенческий фильм «Аладдин».