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Смартфон OPPO с гибким дисплеем и выдвижной камерой появился на рендерах

Китайский бренд OPPO разработал новый вариант смартфона с гибким дисплеем. В Сети появились рендеры мобильного устройства, впервые предлагаемого с выдвижной камерой.
Смартфон OPPO с гибким дисплеем и выдвижной камерой появился на рендерах

Компания демонстрировала прототип складной модели в феврале на Mobile World Congress-2019. Однако на этот раз разработчики могут удивить первым в мире смартфоном, наделенным выдвижной камерой. Патент, открывающий особенности дизайна новинки, замечен на сайте WIPO (Всемирная организация интеллектуальной собственности).

Судя по рендерам, в OPPO решили расположить выдвижной съемочный модуль на верхнем участке одной из половин сгибающегося экрана. Благодаря складному исполнению отпадет необходимость двух систем камер. Функции видоискателя, в зависимости от того, свернут гаджет или развернут, будут выполнять разные его половины. Выдвижной блок может состоять из нескольких модулей, например, из двух оптических датчиков и вспышки или сенсора глубины кадра.

Бренд OPPO подал патентную заявку минувшей осенью, а оформлена она только в июне. Информация, появится ли смартфон с предложенной конструкцией на рынке, отсутствует.



 
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Технологии
Добавил: Ева Вит Сегодня, 11:34

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