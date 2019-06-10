Смартфон OPPO с гибким дисплеем и выдвижной камерой появился на рендерах
Китайский бренд OPPO разработал новый вариант смартфона с гибким дисплеем. В Сети появились рендеры мобильного устройства, впервые предлагаемого с выдвижной камерой.
Компания демонстрировала прототип складной модели в феврале на Mobile World Congress-2019. Однако на этот раз разработчики могут удивить первым в мире смартфоном, наделенным выдвижной камерой. Патент, открывающий особенности дизайна новинки, замечен на сайте WIPO (Всемирная организация интеллектуальной собственности).
Судя по рендерам, в OPPO решили расположить выдвижной съемочный модуль на верхнем участке одной из половин сгибающегося экрана. Благодаря складному исполнению отпадет необходимость двух систем камер. Функции видоискателя, в зависимости от того, свернут гаджет или развернут, будут выполнять разные его половины. Выдвижной блок может состоять из нескольких модулей, например, из двух оптических датчиков и вспышки или сенсора глубины кадра.
Бренд OPPO подал патентную заявку минувшей осенью, а оформлена она только в июне. Информация, появится ли смартфон с предложенной конструкцией на рынке, отсутствует.
Компания демонстрировала прототип складной модели в феврале на Mobile World Congress-2019. Однако на этот раз разработчики могут удивить первым в мире смартфоном, наделенным выдвижной камерой. Патент, открывающий особенности дизайна новинки, замечен на сайте WIPO (Всемирная организация интеллектуальной собственности).
Судя по рендерам, в OPPO решили расположить выдвижной съемочный модуль на верхнем участке одной из половин сгибающегося экрана. Благодаря складному исполнению отпадет необходимость двух систем камер. Функции видоискателя, в зависимости от того, свернут гаджет или развернут, будут выполнять разные его половины. Выдвижной блок может состоять из нескольких модулей, например, из двух оптических датчиков и вспышки или сенсора глубины кадра.
Бренд OPPO подал патентную заявку минувшей осенью, а оформлена она только в июне. Информация, появится ли смартфон с предложенной конструкцией на рынке, отсутствует.
Технологии
Добавил: Ева Вит Сегодня, 11:34