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Ефим Шифрин поздравил Валентина Смирнитского с юбилеем

Известный юморист Ефим Шифрин опубликовал в аккаунте Instagram пост, в котором поздравил своего друга Валентина Смирнитского с юбилеем. Сегодня известному актеру исполнилось 75 лет.
Ефим Шифрин поздравил Валентина Смирнитского с юбилеем

Ефим Шифрин написал, что редко встречал таких людей как Валентин Смирнитский – честный, порядочный, простой и великодушный человек. Юморист пожелал своему другу долгих лет жизни рядом со своей возлюбленной и крепкого здоровья. Также Шифрин отдельно подметил, что хочет снова сыграть вместе с легендарным актером.

Валентин Смирнитский – народный артист России, который играл различные образы во многих кинолентах. Однако наиболее известной работой актера является роль мушкетера Портоса в фильме «Д’Артаньян и три мушкетера». Смирницкий был четырежды женат. Сейчас он в браке с бывшей заместительницей театра «Луны» Лидией Рябцевой, которая на 14 лет моложе супруга.



 
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Добавил: Белоусов Алексей Сегодня, 11:25

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