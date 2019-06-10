Ефим Шифрин поздравил Валентина Смирнитского с юбилеем

Ефим Шифрин написал, что редко встречал таких людей как Валентин Смирнитский – честный, порядочный, простой и великодушный человек. Юморист пожелал своему другу долгих лет жизни рядом со своей возлюбленной и крепкого здоровья. Также Шифрин отдельно подметил, что хочет снова сыграть вместе с легендарным актером.Валентин Смирнитский – народный артист России, который играл различные образы во многих кинолентах. Однако наиболее известной работой актера является роль мушкетера Портоса в фильме «Д’Артаньян и три мушкетера». Смирницкий был четырежды женат. Сейчас он в браке с бывшей заместительницей театра «Луны» Лидией Рябцевой, которая на 14 лет моложе супруга.