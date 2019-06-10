АВТОРСКИЕ СТАТЬИ
Ученые обнаружили связь между лишним весом и раком простаты
EUR 73.26 USD 65.04
Курс валют на 08.06.2019

«Запоздалое раскаяние Портоса»: Валентин Смирнитский винит себя в смерти единственного сына

Советский и российский актёр кино и театра Валентин Смирнитский, исполнитель роли Портоса в музыкальном приключенческом телефильме «Д’Артаньян и три мушкетёра», рассказал о том, что он винит себя в смерти единственного сына Ивана. Наследник народного артиста скончался в 26 лет от передозировки героином, но проблемы с наркотиками у него начались ещё в подростковом возрасте.
«Запоздалое раскаяние Портоса»: Валентин Смирнитский винит себя в смерти единственного сына

Дело в том, что с детства Ивана Смирнитского воспитывали бабушки: родители ребёнка развелись, когда ему едва исполнилось 6 лет, после чего Валентин Смирнитский занялся актёрской карьерой, а его экс-жена Ирина Коваленко – построением личной жизни. Артист нечасто общался с сыном, пока однажды бывшая супруга не позвонила ему и не сообщила шокировавшую его весть: их 16-летний сын попал в реанимацию из-за передозировки наркотиками.

«В том, что мой сын начал употреблять героин, есть моя большая вина, так как я не уделял ему достаточного внимания как родитель. За его раннюю смерть я буду корить себя всю жизнь», – признался Валентин Смирнитский.

Тогда он истратил на лечение наследника все свои денежные сбережения, отправил его на реабилитацию во Францию в скаутский лагерь – и, казалось, что всё самое страшное позади: сын занялся учёбой и создал семью. Однако через 10 лет всё повторилось: передозировка героином, больница и – смерть в молодом возрасте.
«Запоздалое раскаяние Портоса»: Валентин Смирнитский винит себя в смерти единственного сына

Кроме утраты сына, актёр корит себя и за недостаточное внимание к собственному отцу, скончавшемуся от онкологии, которая развилась у него после падения и сильного повреждения головы. Киносценарист Георгий Смирнитский умирал в страшных муках, так как опухоль разрослась, повредила кожные покровы и изуродовала лицо. Однако в это время Валентин Смирнитский, будучи студентом Театрального училища им. Щукина, не уделял родителю внимания, стараясь больше времени проводить вне дома – на занятиях в учебном учреждении или в общении с друзьями. Об умирающем кинодраматурге до последнего заботилась его жена.

«Молодость эгоистична. На тот момент мне не хотелось слышать стоны отца и видеть, как он мучается. Я осознал всю чудовищность положения дел, когда уже было поздно что-либо менять – мой отец скончался», – с болью поделился исполнитель роли Портоса.

«Запоздалое раскаяние Портоса»: Валентин Смирнитский винит себя в смерти единственного сына

Что касается личной жизни народного артиста РФ, сейчас он счастлив в четвёртом браке. На нынешней супруге Лидии Рябцевой Валентин Смирнитский женился в 2004 году. Разница в возрасте у влюблённых составляет 17 лет, но это не мешает им жить душа в душу.



 
+Дзен +Яндекс новости
ШоуБиз
Добавил: Воробьева Алина Сегодня, 11:11

Читайте также
Добавить комментарий



Кликните на изображение чтобы обновить код, если он неразборчив



ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
Майя Донцова обнародовала первое
В Саратовской области ребенок
Меган Маркл придерживается простых
Родня нового мужчины Жени Феофилактовой
Смартфон OPPO с гибким дисплеем и
Ефим Шифрин поздравил Валентина
Звезда «Дома-2» Алена Водонаева
«Запоздалое раскаяние Портоса»:
В Британии обнаружено место падения
В России на 10 000 рублей подорожал
Влад Кадони о наряде Ольги Бузовой для
Аскольд Запашный с семьей попал в ДТП в
Муж Ксении Бородиной опять намекнул на
Samsung опубликовала рендеры
Составлен рейтинг лучших проектов
Ученые доказали, что люди-совы способны
Татьяна Тарасова рассказала об обмане
В Сети опубликован тизер Samsung Galaxy
Звезда «Дома-2» Саша Черно похвасталась
Яна Поплавская показала фанатам фото с
Эксперты рассказали об обнаруженном
Ксения Бородина для фотосессии в
В Башкирии во время обгона погибла
Депутаты от ЛДПР внесли в Госдуму
Сын Татьяны Васильевой Филипп едва не
«Вам Кремль приплачивает?»: Дмитрия
Ученые обнаружили связь между лишним
Видео с обзором Google Pixel 4
Беременная Анастасия Решетова страдает
Skoda Scala получила заряженную
Просмотреть все новости