«Запоздалое раскаяние Портоса»: Валентин Смирнитский винит себя в смерти единственного сына

«В том, что мой сын начал употреблять героин, есть моя большая вина, так как я не уделял ему достаточного внимания как родитель. За его раннюю смерть я буду корить себя всю жизнь», – признался Валентин Смирнитский.



«Молодость эгоистична. На тот момент мне не хотелось слышать стоны отца и видеть, как он мучается. Я осознал всю чудовищность положения дел, когда уже было поздно что-либо менять – мой отец скончался», – с болью поделился исполнитель роли Портоса.





Дело в том, что с детства Ивана Смирнитского воспитывали бабушки: родители ребёнка развелись, когда ему едва исполнилось 6 лет, после чего Валентин Смирнитский занялся актёрской карьерой, а его экс-жена Ирина Коваленко – построением личной жизни. Артист нечасто общался с сыном, пока однажды бывшая супруга не позвонила ему и не сообщила шокировавшую его весть: их 16-летний сын попал в реанимацию из-за передозировки наркотиками.Тогда он истратил на лечение наследника все свои денежные сбережения, отправил его на реабилитацию во Францию в скаутский лагерь – и, казалось, что всё самое страшное позади: сын занялся учёбой и создал семью. Однако через 10 лет всё повторилось: передозировка героином, больница и – смерть в молодом возрасте.Кроме утраты сына, актёр корит себя и за недостаточное внимание к собственному отцу, скончавшемуся от онкологии, которая развилась у него после падения и сильного повреждения головы. Киносценарист Георгий Смирнитский умирал в страшных муках, так как опухоль разрослась, повредила кожные покровы и изуродовала лицо. Однако в это время Валентин Смирнитский, будучи студентом Театрального училища им. Щукина, не уделял родителю внимания, стараясь больше времени проводить вне дома – на занятиях в учебном учреждении или в общении с друзьями. Об умирающем кинодраматурге до последнего заботилась его жена.Что касается личной жизни народного артиста РФ, сейчас он счастлив в четвёртом браке. На нынешней супруге Лидии Рябцевой Валентин Смирнитский женился в 2004 году. Разница в возрасте у влюблённых составляет 17 лет, но это не мешает им жить душа в душу.