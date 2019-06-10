Звезда «Дома-2» Алена Водонаева посетила «Comedy Woman» с неизвестным мужчиной

«Друзья, я не могу уже 10 раз записать Stories и рассказать вам о том, что мы пришли на «Comedy Woman»… Снимать здесь все равно будет нельзя, иначе оторвут руки! Я знаю таких людей…» - заявляет звезда «Дома-2».

Не секрет, что недавно Водонаева подала на развод со вторым супругом Алексеем Косинусом. Однако вместо того, чтобы заняться своим единственным наследником и его воспитанием, Алена начала проводить время с неизвестным мужчиной по имени Оскар.Считанные часы назад Водонаева опубликовала у себя на странице в Instagram десятки свежих Stories, на которых она сообщает подписчикам, что решила посетить передачу «Comedy Woman». Впрочем, появилась на программе Алена не одна, а в компании того самого неизвестного мужчины, который еще утром посоветовал ей срочно записаться к косметологу.Нужно сказать, что интернет-пользователи сразу же обратили внимание на невнятную речь Водонаевой и мужчины, который ее сопровождал. Как считают фолловеры, Алена пришла на передачу «Comedy Woman» в нетрезвом состоянии и именно поэтому, как сама об этом и сказала, смогла записать видео только на 10 раз.К слову, не оставили фанаты Водонаевой без внимания и то, что Алена в очередной раз нелицеприятно высказывалась в адрес окружающих, заявив, что разрешит сесть к себе за столик только знаменитым личностям.