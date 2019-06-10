Звезда «Дома-2» Алена Водонаева посетила «Comedy Woman» с неизвестным мужчиной
Экс-героиня проекта «Дом-2» Алена Водонаева посетила популярную телепередачу «Comedy Woman» в компании неизвестного мужчины. Несмотря на запрет звезда продолжила снимать все происходящее на сцене.
Не секрет, что недавно Водонаева подала на развод со вторым супругом Алексеем Косинусом. Однако вместо того, чтобы заняться своим единственным наследником и его воспитанием, Алена начала проводить время с неизвестным мужчиной по имени Оскар.
Считанные часы назад Водонаева опубликовала у себя на странице в Instagram десятки свежих Stories, на которых она сообщает подписчикам, что решила посетить передачу «Comedy Woman». Впрочем, появилась на программе Алена не одна, а в компании того самого неизвестного мужчины, который еще утром посоветовал ей срочно записаться к косметологу.
Нужно сказать, что интернет-пользователи сразу же обратили внимание на невнятную речь Водонаевой и мужчины, который ее сопровождал. Как считают фолловеры, Алена пришла на передачу «Comedy Woman» в нетрезвом состоянии и именно поэтому, как сама об этом и сказала, смогла записать видео только на 10 раз.
К слову, не оставили фанаты Водонаевой без внимания и то, что Алена в очередной раз нелицеприятно высказывалась в адрес окружающих, заявив, что разрешит сесть к себе за столик только знаменитым личностям.
Не секрет, что недавно Водонаева подала на развод со вторым супругом Алексеем Косинусом. Однако вместо того, чтобы заняться своим единственным наследником и его воспитанием, Алена начала проводить время с неизвестным мужчиной по имени Оскар.
Считанные часы назад Водонаева опубликовала у себя на странице в Instagram десятки свежих Stories, на которых она сообщает подписчикам, что решила посетить передачу «Comedy Woman». Впрочем, появилась на программе Алена не одна, а в компании того самого неизвестного мужчины, который еще утром посоветовал ей срочно записаться к косметологу.
«Друзья, я не могу уже 10 раз записать Stories и рассказать вам о том, что мы пришли на «Comedy Woman»… Снимать здесь все равно будет нельзя, иначе оторвут руки! Я знаю таких людей…» - заявляет звезда «Дома-2».
Нужно сказать, что интернет-пользователи сразу же обратили внимание на невнятную речь Водонаевой и мужчины, который ее сопровождал. Как считают фолловеры, Алена пришла на передачу «Comedy Woman» в нетрезвом состоянии и именно поэтому, как сама об этом и сказала, смогла записать видео только на 10 раз.
К слову, не оставили фанаты Водонаевой без внимания и то, что Алена в очередной раз нелицеприятно высказывалась в адрес окружающих, заявив, что разрешит сесть к себе за столик только знаменитым личностям.
ШоуБиз
Добавил: Екатерина Комиссарова Сегодня, 11:17