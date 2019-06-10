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Эксперты составили рейтинг самых продаваемых автомобилей Opel на вторичном рынке

Несмотря на уход компании Opel с российского рынка, популярность их автомобилей не снизилась. Эксперты составили рейтинг самых продаваемых автомобилей от немецкого производителя на вторичном рынке.
Эксперты составили рейтинг самых продаваемых автомобилей Opel на вторичном рынке

Первое место, несмотря на снижение продаж на 1,3 процента, занял автомобиль Opel Astra. В этом году было продано 18 394 единицы этой модели. Вторая строчка досталась Opel Corsa с показателем 4 804 автомобиля. Замыкает тройку лидеров Opel Vectra, которую продали в количестве 3199 единиц.

В рейтинг самых продаваемых автомобилей немецкого производителя также попали модели Antara, Insignia, Meriva, Omega и Frontera. Список был составлен на основании данных продаж за последние четыре месяца.



 
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Добавил: Белоусов Алексей Сегодня, 13:00

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