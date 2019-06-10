Эксперты составили рейтинг самых продаваемых автомобилей Opel на вторичном рынке





Первое место, несмотря на снижение продаж на 1,3 процента, занял автомобиль Opel Astra. В этом году было продано 18 394 единицы этой модели. Вторая строчка досталась Opel Corsa с показателем 4 804 автомобиля. Замыкает тройку лидеров Opel Vectra, которую продали в количестве 3199 единиц.В рейтинг самых продаваемых автомобилей немецкого производителя также попали модели Antara, Insignia, Meriva, Omega и Frontera. Список был составлен на основании данных продаж за последние четыре месяца.