В Британии обнаружено место падения крупнейшего в истории метеорита





Стало известно, что место падения метеорита было обнаружено еще 11 лет назад. Сообщается, что ударный кратер шириной в 1 километр, был близок к побережью, при этом его точное местоположение было неизвестно. На данный момент специалисты уверены, что место падения небесного тела находится примерно в 20 километрах к западу от береговой линии. Специалисты сообщают, что при столкновении небесного тела с Землей очень редко удается найти какой-либо остаточный материал. Ученым повезло, что объект упал в рифтовой долине и его покрыло осадочным слоем. В скором времени в бассейне Минч начнутся геофизические съемки.При помощи специального оборудования ученые смогли измерить направление, в котором необходимо начинать поиск. Также исследователи не исключают, что данное событие может повториться. По их расчетам, столкновение с подобным метеоритом происходит раз в 100 000 лет.