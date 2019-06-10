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В Британии обнаружено место падения крупнейшего в истории метеорита

Научные работники из Абединского и Оксфордского университетов обнаружили в Британии место падения крупнейшего в истории метеорита. Как сообщается, возраст небесного тела около 1,2 миллиарда лет.

В Британии обнаружено место падения крупнейшего в истории метеорита

Стало известно, что место падения метеорита было обнаружено еще 11 лет назад. Сообщается, что ударный кратер шириной в 1 километр, был близок к побережью, при этом его точное местоположение было неизвестно. На данный момент специалисты уверены, что место падения небесного тела находится примерно в 20 километрах к западу от береговой линии. Специалисты сообщают, что при столкновении небесного тела с Землей очень редко удается найти какой-либо остаточный материал. Ученым повезло, что объект упал в рифтовой долине и его покрыло осадочным слоем. В скором времени в бассейне Минч начнутся геофизические съемки.

При помощи специального оборудования ученые смогли измерить направление, в котором необходимо начинать поиск. Также исследователи не исключают, что данное событие может повториться. По их расчетам, столкновение с подобным метеоритом происходит раз в 100 000 лет.



 
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Наука
Добавил: Макушина Валентина Сегодня, 11:01

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