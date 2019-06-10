В России на 10 000 рублей подорожал хэтчбек KIA Rio X-Line





Стартовая версия Comfort, оснащенная 1,4-литровым двигателем на 100 л. с. в паре с МКПП, обойдется автолюбителю в сумму около 885 000 рублей. Цена машины этой же модификации, но получившей 1,6-литровый агрегат на 123 л. с., подскочила почти до 910 000 рублей. Rio X-Line с аналогичным мотором в ТОП-комплектации Premium подорожал примерно до 1 135 000 рублей.Представитель специальной вариации кросс-хэтчбека, получившая название «Лига Европы», тоже прибавила в цене. Стоимость автомобиля, дебютировавшего на рынке в конце марта 2019 года, с «механикой» составляет около 968 000 рублей, а с «автоматом» - порядка 1 008 000 рублей.