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В России на 10 000 рублей подорожал хэтчбек KIA Rio X-Line

Анализ стоимости легковых автомобилей на рынке России выявил подорожание внедорожника Rio X-Line во всех комплектациях. Прибавка к ценнику хэтчбека KIA составила порядка 10 000 рублей.
В России на 10 000 рублей подорожал хэтчбек KIA Rio X-Line

Стартовая версия Comfort, оснащенная 1,4-литровым двигателем на 100 л. с. в паре с МКПП, обойдется автолюбителю в сумму около 885 000 рублей. Цена машины этой же модификации, но получившей 1,6-литровый агрегат на 123 л. с., подскочила почти до 910 000 рублей. Rio X-Line с аналогичным мотором в ТОП-комплектации Premium подорожал примерно до 1 135 000 рублей.
В России на 10 000 рублей подорожал хэтчбек KIA Rio X-Line

Представитель специальной вариации кросс-хэтчбека, получившая название «Лига Европы», тоже прибавила в цене. Стоимость автомобиля, дебютировавшего на рынке в конце марта 2019 года, с «механикой» составляет около 968 000 рублей, а с «автоматом» - порядка 1 008 000 рублей.



 
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Добавил: Ева Вит Сегодня, 10:52

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