Юлия Проскурякова показала стройные ноги на новом фото

Несмотря на то, что пост с фотографией Юлия Проскурякова удалила из своей ленты в Instagram, журналистам все же удалось сохранить снимок и комментарии к публикации. Большинство поклонников звезды отметили, что она значительно похудела и выглядит шикарно. Многих интересовала, как Проскурякова достигла такого результата за столь короткий период времени. Однако певица не стала делиться своим секретом. Некоторые подписчики предположили, что Юлия Проскурякова сбросила лишние килограммы из-за плотного графика и больших нагрузок на работе, но это лишь теория.Напомним, что раннее в адрес звезды некоторые лица оставляли негативные комментарии относительно лишнего веса и внешнего вида артистки. Однако Юлия Проскурякова не реагировала на критику и продолжала жить, как она считает нужным.