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Влад Кадони о наряде Ольги Бузовой для фестиваля «Маёвка Лайв»: «Не особо пристойно, но точно запомнится»

Телеведущий реалити-шоу «Дом-2» Влад Кадони в очередной раз оценил наряды прославленных звезд для фестиваля «Маёвка Лайв». По словам звезды мистической телепрограммы «Битва экстрасенсов», некоторые наряды Ольги Бузовой напоминают ему нижнее белье.

Влад Кадони о наряде Ольги Бузовой для фестиваля «Маёвка Лайв»: «Не особо пристойно, но точно запомнится»

Не так давно новоявленную российскую певицу Ольгу Бузову пригласили выступить на ежегодном фестивале молодых суперхитов «Маевка Лайв», который в этом году прошел в парке «Сокольники». Отметим, что появление на красной ковровой дорожке мероприятия поющей телеведущей по-прежнему активно обсуждают в социальных сетях, ведь для торжества восходящая артистка выбрала весьма откровенный наряд.

Считанные часы назад относительно образа Бузовой для фестиваля «Маевка Лайв» решил высказаться ее коллега по съемочной площадке телестройки «Дом-2» Влад Кадони, который указал на то, что в случае Ольги речь идет не про актуальные направлениях, а больше про сценические образы.

Влад Кадони о наряде Ольги Бузовой для фестиваля «Маёвка Лайв»: «Не особо пристойно, но точно запомнится»

По словам Кадони, наряд Бузовой, в котором она выступила на концерте «Маевка Лайв», напоминает ему нижнее белье, а все из-за цвета костюма. Влад отметил, что если бы Ольга появилась в этой же одежде, однако она была сделала совершенно в других оттенках, такой ассоциации у него бы не возникло.

К слову, Кадони подчеркнул, что в случае с Бузовой белые оттенки «непрозрачно» намекают на «волшебство», сообщает Starhit.

«Не особо пристойно, но точно запомнится, коллега», - обратился Влад к Ольге в своей рубрике для известного журнала.



 
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ШоуБиз
Добавил: Екатерина Комиссарова Сегодня, 10:43

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