Влад Кадони о наряде Ольги Бузовой для фестиваля «Маёвка Лайв»: «Не особо пристойно, но точно запомнится»
Телеведущий реалити-шоу «Дом-2» Влад Кадони в очередной раз оценил наряды прославленных звезд для фестиваля «Маёвка Лайв». По словам звезды мистической телепрограммы «Битва экстрасенсов», некоторые наряды Ольги Бузовой напоминают ему нижнее белье.
Не так давно новоявленную российскую певицу Ольгу Бузову пригласили выступить на ежегодном фестивале молодых суперхитов «Маевка Лайв», который в этом году прошел в парке «Сокольники». Отметим, что появление на красной ковровой дорожке мероприятия поющей телеведущей по-прежнему активно обсуждают в социальных сетях, ведь для торжества восходящая артистка выбрала весьма откровенный наряд.
Считанные часы назад относительно образа Бузовой для фестиваля «Маевка Лайв» решил высказаться ее коллега по съемочной площадке телестройки «Дом-2» Влад Кадони, который указал на то, что в случае Ольги речь идет не про актуальные направлениях, а больше про сценические образы.
По словам Кадони, наряд Бузовой, в котором она выступила на концерте «Маевка Лайв», напоминает ему нижнее белье, а все из-за цвета костюма. Влад отметил, что если бы Ольга появилась в этой же одежде, однако она была сделала совершенно в других оттенках, такой ассоциации у него бы не возникло.
К слову, Кадони подчеркнул, что в случае с Бузовой белые оттенки «непрозрачно» намекают на «волшебство», сообщает Starhit.
Не так давно новоявленную российскую певицу Ольгу Бузову пригласили выступить на ежегодном фестивале молодых суперхитов «Маевка Лайв», который в этом году прошел в парке «Сокольники». Отметим, что появление на красной ковровой дорожке мероприятия поющей телеведущей по-прежнему активно обсуждают в социальных сетях, ведь для торжества восходящая артистка выбрала весьма откровенный наряд.
Считанные часы назад относительно образа Бузовой для фестиваля «Маевка Лайв» решил высказаться ее коллега по съемочной площадке телестройки «Дом-2» Влад Кадони, который указал на то, что в случае Ольги речь идет не про актуальные направлениях, а больше про сценические образы.
По словам Кадони, наряд Бузовой, в котором она выступила на концерте «Маевка Лайв», напоминает ему нижнее белье, а все из-за цвета костюма. Влад отметил, что если бы Ольга появилась в этой же одежде, однако она была сделала совершенно в других оттенках, такой ассоциации у него бы не возникло.
К слову, Кадони подчеркнул, что в случае с Бузовой белые оттенки «непрозрачно» намекают на «волшебство», сообщает Starhit.
«Не особо пристойно, но точно запомнится, коллега», - обратился Влад к Ольге в своей рубрике для известного журнала.
ШоуБиз
Добавил: Екатерина Комиссарова Сегодня, 10:43