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Аскольд Запашный с семьей попал в ДТП в Москве

Аскольд Запашный рассказал в Instagram-микроблоге, что в ночь на 10 июня на Ленинском проспекте в Москве он с семьей попал в ДТП. Водитель автомобиля, врезавшегося сзади в машину дрессировщика, покинул место аварии.
Аскольд Запашный с семьей попал в ДТП в Москве

Инцидент произошел около 02:30, когда знаменитость вез семью из аэропорта. Внедорожник Запашного, где находились двое детей, от сильного удара едва не протаранил столб. В это время дрессировщик услышал визг тормозов трусливо удаляющейся с места ДТП машины, врезавшейся в его Lexus LX570.

Звезда цирка отметил профессионализм сотрудников ГИБДД, оперативно раздобывших видеозапись аварии и установивших марку и номер автомобиля подозреваемого. Запашный успокоило подписчиков своего аккаунта, в ДТП никто не пострадал, но его малышки сильно испугались. Артист надеется, что «лихача» быстро найдут и привлекут к ответственности.



 
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Добавил: Ева Вит Сегодня, 10:35

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