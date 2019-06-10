Аскольд Запашный с семьей попал в ДТП в Москве

Инцидент произошел около 02:30, когда знаменитость вез семью из аэропорта. Внедорожник Запашного, где находились двое детей, от сильного удара едва не протаранил столб. В это время дрессировщик услышал визг тормозов трусливо удаляющейся с места ДТП машины, врезавшейся в его Lexus LX570.Звезда цирка отметил профессионализм сотрудников ГИБДД, оперативно раздобывших видеозапись аварии и установивших марку и номер автомобиля подозреваемого. Запашный успокоило подписчиков своего аккаунта, в ДТП никто не пострадал, но его малышки сильно испугались. Артист надеется, что «лихача» быстро найдут и привлекут к ответственности.