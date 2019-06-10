АВТОРСКИЕ СТАТЬИ
Эксперты: Хроническая бессонница может убить
EUR 73.26 USD 65.04
Курс валют на 08.06.2019

Стали известны приметы, в которые верят российские знаменитости

Журналисты выяснили, какие российские знаменитости верят в различные суеверия и приметы, которые могут негативно повлиять на их карьеру. Оказалось, что некоторые звёзды отечественного шоу-бизнеса готовы отменить концерт, если забыли свой талисман дома.

Стали известны приметы, в которые верят российские знаменитости

Стало известно, что Алла Пугачёва не выходит на сцену, если она забыла надеть золотой крестик, подаренный бабушкой. Супруга Максима Галкина не раз откладывала свое выступление, дожидаясь, пока ей привезут забытое украшение. Талисманом для Кристины Орбакайте является копилка в виде поросёнка. Также исполнительница уверена, что лучшие концерты ей удаётся давать только в пасмурную погоду. Татьяна Буланова считает, что если она ступит на сцену с правой ноги, то ей следует ожидать проблем во время выступления. Кроме того, певица не выступает, если не надела кольцо, подаренное сыном. Валерий Леонтьев никогда не раскладывает на диване или кровати афиши собственных концертов, поскольку убежден, что это принесет неудачу. В день своего выступления Николай Цискаридзе не разрешает уборщицам ходить по театру с пустыми вёдрами.

Стали известны приметы, в которые верят российские знаменитости

Российский фигурист Евгений Плющенко не бреется перед грядущим выступлением. Спортсмен убеждён, что вместе с лезвиями бритвы могут затупиться и его коньки.



 
+Дзен +Яндекс новости
ШоуБиз
Добавил: Макушина Валентина Сегодня, 12:30

Читайте также
Добавить комментарий



Кликните на изображение чтобы обновить код, если он неразборчив



ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
«Филипп везде находит Аллу»: Максим
В Индии запланировали запуск
Фильм «Люди Икс: Темный Феникс» стал
Эксперты составили рейтинг самых
Эксперты: Хроническая бессонница может
Юлия Проскурякова показала стройные
Учёные из Грузии предложили выявлять
Стали известны приметы, в которые верят
Скандальная участница «Дома-2» Ольга
Яна Рудковская восхитилась любимым авто
Эксперты составили рейтинг самых
Майя Донцова обнародовала первое
В Саратовской области ребенок
Меган Маркл придерживается простых
Родня нового мужчины Жени Феофилактовой
Смартфон OPPO с гибким дисплеем и
Ефим Шифрин поздравил Валентина
Звезда «Дома-2» Алена Водонаева
«Запоздалое раскаяние Портоса»:
В Британии обнаружено место падения
В России на 10 000 рублей подорожал
Влад Кадони о наряде Ольги Бузовой для
Аскольд Запашный с семьей попал в ДТП в
Муж Ксении Бородиной опять намекнул на
Samsung опубликовала рендеры
Составлен рейтинг лучших проектов
Ученые доказали, что люди-совы способны
Татьяна Тарасова рассказала об обмане
В Сети опубликован тизер Samsung Galaxy
Звезда «Дома-2» Саша Черно похвасталась
Просмотреть все новости