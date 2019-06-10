Стали известны приметы, в которые верят российские знаменитости
Журналисты выяснили, какие российские знаменитости верят в различные суеверия и приметы, которые могут негативно повлиять на их карьеру. Оказалось, что некоторые звёзды отечественного шоу-бизнеса готовы отменить концерт, если забыли свой талисман дома.
Стало известно, что Алла Пугачёва не выходит на сцену, если она забыла надеть золотой крестик, подаренный бабушкой. Супруга Максима Галкина не раз откладывала свое выступление, дожидаясь, пока ей привезут забытое украшение. Талисманом для Кристины Орбакайте является копилка в виде поросёнка. Также исполнительница уверена, что лучшие концерты ей удаётся давать только в пасмурную погоду. Татьяна Буланова считает, что если она ступит на сцену с правой ноги, то ей следует ожидать проблем во время выступления. Кроме того, певица не выступает, если не надела кольцо, подаренное сыном. Валерий Леонтьев никогда не раскладывает на диване или кровати афиши собственных концертов, поскольку убежден, что это принесет неудачу. В день своего выступления Николай Цискаридзе не разрешает уборщицам ходить по театру с пустыми вёдрами.
Российский фигурист Евгений Плющенко не бреется перед грядущим выступлением. Спортсмен убеждён, что вместе с лезвиями бритвы могут затупиться и его коньки.
Стало известно, что Алла Пугачёва не выходит на сцену, если она забыла надеть золотой крестик, подаренный бабушкой. Супруга Максима Галкина не раз откладывала свое выступление, дожидаясь, пока ей привезут забытое украшение. Талисманом для Кристины Орбакайте является копилка в виде поросёнка. Также исполнительница уверена, что лучшие концерты ей удаётся давать только в пасмурную погоду. Татьяна Буланова считает, что если она ступит на сцену с правой ноги, то ей следует ожидать проблем во время выступления. Кроме того, певица не выступает, если не надела кольцо, подаренное сыном. Валерий Леонтьев никогда не раскладывает на диване или кровати афиши собственных концертов, поскольку убежден, что это принесет неудачу. В день своего выступления Николай Цискаридзе не разрешает уборщицам ходить по театру с пустыми вёдрами.
Российский фигурист Евгений Плющенко не бреется перед грядущим выступлением. Спортсмен убеждён, что вместе с лезвиями бритвы могут затупиться и его коньки.
ШоуБиз
Добавил: Макушина Валентина Сегодня, 12:30