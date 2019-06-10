Муж Ксении Бородиной опять намекнул на свой лишний вес

«Надеюсь я правильно позавтракал», - отметил бизнесмен.

Лишние килограммы, как оказалось, являются комплексом для брутального возлюбленного Бородиной. В последнее время внимательные пользователи Сети заметили, что Омаров довольно часто поднимает в личном микроблоге тему того, что ему все советуют сесть на диету.К примеру, несколько дней назад муж Бородиной опубликовал в Instagram фотографию, на которой он запечатлен возле огромной тарелки с королевскими креветками. Под снимком Омаров написал, что ему сказали сесть на белковую диету, ведь, как известно, именно она является самой эффективной.Считанные часы назад Омаров опять поднял тему лишнего веса. Курбан разместил в Stories свежую публикацию, на которой указал на то, что снова забыл втянуть живот. Нужно сказать, что заявления избранника Бородиной немного удивили фолловеров.По мнению интернет-пользователей, у Омарова нет проблем с фигурой, несмотря на тот факт, что после того, как он начал жить с Бородиной он на самом деле немного поправился. Сейчас поклонники звездного семейства отмечают, что у Курбана могли появиться комплексы из-за необоснованных высказываний Ксении, которая любит нелицеприятно отзываться о людях, не следящих за своей внешностью.