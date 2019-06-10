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Samsung опубликовала рендеры удароустойчивого Galaxy Xcover 4S за 250 евро

Компания Samsung решила возобновить свою линейку удароустойчивых смартфонов. В Сети опубликованы рендеры нового Galaxy Xcover 4S стоимостью 250 евро.
Samsung опубликовала рендеры удароустойчивого Galaxy Xcover 4S за 250 евро

В немецком издании Winfuture опубликовали снимки предстоящей новинки. Стали известны также технические характеристики смартфона. Производительность Galaxy Xcover 4S обеспечить процессор Exynos 7885 в паре с операционной системой Android 9.0. Телефон оборудован 4 гигабайтами оперативной памяти и 32 гигабайтами флэш, а также возможно установить дополнительную карту памяти. Автономную работу обеспечит аккумуляторная батарея объёмом 2800 мАч. Основная камера имеет разрешение 16 мегапикселей, а фронтальная - 5 мегапикселей. Корпус оснащен защитой MIL-STD 810G и IP68.

Официальный релиз Samsung Galaxy Xcover 4S состоится 12 июня. Стоимость гаджета составит 250 евро, что эквивалентно 18 тысячам рублей.



 
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Добавил: Белоусов Алексей Сегодня, 10:20

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