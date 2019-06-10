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Составлен рейтинг лучших проектов «Союзмульфильма» по версии зрителей из России и США

«Союзмультфильм» 10 июня отмечает 83 года со дня своего основания. Журналисты составили рейтинг лучших проектов студии по версии зрителей из США и России, а также пользователей «Кинопоиска».
Составлен рейтинг лучших проектов «Союзмульфильма» по версии зрителей из России и США

Многие работы «Союзмультфильма», основанного в 1936 году, включены в золотой фонд и получают высшие баллы на крупнейших онлайн-платформах, посвященных киноиндустрии. Студия выпустила несколько сотен анимационных фильмов, до сих пор вызывающих интерес у россиян и иностранцев.

Зрители из РФ считают лучшей историю о волке и собаке «Жил-был пес» Эдуарда Назарова. Многие фразы из мультфильма народ разобрал на цитаты. В рейтинге американцев проект занимает третью позицию. В ТОП «Кинопоиска» попали все эпизоды о приключениях героев из Простоквашино. В рейтинг включена и советская экранизация сказки Алана Милна о Винни-Пухе. В «десятку» лучших по мнению российских интернет-пользователей вошли «Ну, погоди!», мультфильм о Малыше и его друге Карлсоне, а также «Вовка в Тридевятом царстве». Зрители из США выделили, кроме истории о противостоянии зайца и волка, «Ежика в тумане» и «Приключения пингвиненка Лоло».
Составлен рейтинг лучших проектов «Союзмульфильма» по версии зрителей из России и США

«Союзмультфильм» продолжает работать над новыми проектами. По словам председателя правления студии Юлианы Слащевой, в 2019 году планируется выпуск 650 минут контента. Представитель компании отметила возросший спрос на продукцию со стороны интернет-аудитории, пишет «Слово и Дело».



 
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Культура
Добавил: Ева Вит Сегодня, 10:11

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