Татьяна Тарасова рассказала об обмане со стороны журналистов
В социальной сети Instagram Татьяна Тарасова сообщила своим подписчикам об обмане со стороны журналистов. Речь идет об интервью с рекламой мази, которое тренер не давала.
Татьяна Тарасова решила поделиться со своими преданными поклонниками ситуацией, которая с ней произошла. Знаменитость рассказала в Instagram, что недавно ей попалось интервью, которое она якобы давала. В этой беседе тренер по фигурному катанию рекламировала некую мазь для суставов. Татьяна Тарасова крайне возмущена такой информацией. Она сообщала, что не давала никакого интервью и тем более не рекламировала мазь. В комментарии к своему посту знаменитость написала, что этот случай уже не первый. В конце она поставила хештег "#внимание#реклама#обман".
Преданные поклонники поддержали Татьяну Тарасову и посоветовали ей обратиться в суд. Некоторые написали, что верят только тем рекламам, которые публикуются на личной странице тренера. За несколько часов пост знаменитости набрал большое количество лайков.
Татьяна Тарасова решила поделиться со своими преданными поклонниками ситуацией, которая с ней произошла. Знаменитость рассказала в Instagram, что недавно ей попалось интервью, которое она якобы давала. В этой беседе тренер по фигурному катанию рекламировала некую мазь для суставов. Татьяна Тарасова крайне возмущена такой информацией. Она сообщала, что не давала никакого интервью и тем более не рекламировала мазь. В комментарии к своему посту знаменитость написала, что этот случай уже не первый. В конце она поставила хештег "#внимание#реклама#обман".
Преданные поклонники поддержали Татьяну Тарасову и посоветовали ей обратиться в суд. Некоторые написали, что верят только тем рекламам, которые публикуются на личной странице тренера. За несколько часов пост знаменитости набрал большое количество лайков.
Спорт
Добавил: Макушина Валентина Сегодня, 10:01