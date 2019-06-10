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Татьяна Тарасова рассказала об обмане со стороны журналистов

В социальной сети Instagram Татьяна Тарасова сообщила своим подписчикам об обмане со стороны журналистов. Речь идет об интервью с рекламой мази, которое тренер не давала.

Татьяна Тарасова рассказала об обмане со стороны журналистов

Татьяна Тарасова решила поделиться со своими преданными поклонниками ситуацией, которая с ней произошла. Знаменитость рассказала в Instagram, что недавно ей попалось интервью, которое она якобы давала. В этой беседе тренер по фигурному катанию рекламировала некую мазь для суставов. Татьяна Тарасова крайне возмущена такой информацией. Она сообщала, что не давала никакого интервью и тем более не рекламировала мазь. В комментарии к своему посту знаменитость написала, что этот случай уже не первый. В конце она поставила хештег "#внимание#реклама#обман".

Татьяна Тарасова рассказала об обмане со стороны журналистов

Преданные поклонники поддержали Татьяну Тарасову и посоветовали ей обратиться в суд. Некоторые написали, что верят только тем рекламам, которые публикуются на личной странице тренера. За несколько часов пост знаменитости набрал большое количество лайков.



 
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Спорт
Добавил: Макушина Валентина Сегодня, 10:01

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