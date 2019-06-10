Звезда «Дома-2» Саша Черно похвасталась диетой с пиццей и тортами

«Ребят, у меня самая, самая классная диета! Вот это все я должна съесть и это не шутка! Это такая диета!» - заявила Саша.

Не секрет, что Черно является одной из самых «упитанных» участниц телестройки «Дом-2», однако несмотря на это, Саше все-таки удалось встретить того «единственного» и даже выйти за него замуж. Сама девушка не единожды указывала, что совершенно не стесняется своего лишнего веса и даже чувствует себя в нем куда комфортней.На днях Черно сообщила подписчикам, что сидит на весьма необычной диете , поэтому советует читателям смотреть свежие выпуски «Дома-2», чтобы узнать, из чего состоит ее рацион. Впрочем, считанные часы назад Александра поспешила рассекретить свое питание.Черно опубликовала у себя на странице в Instagram несколько свежих Stories, в которых продемонстрировала фолловерам половину пиццы, после чего заявила, что она имеет полное право ее скушать, ведь это такая диета.Спустя несколько часов Черно продолжила тему своей «особенной» диеты и разместила в личном профиле новый пост, в котором сообщила интернет-пользователям, что может кушать абсолютно все и в любом количестве, начиная от пиццы и заканчивая тортом.В конце поста Александра предложила подписчикам «игру» и попросила читателей отгадать, как называется ее диета.