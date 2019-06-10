Ученые доказали, что люди-совы способны изменить свой распорядок дня и улучшить самочувствие





В исследовании приняли участие 22 молодых и здоровых человека, которые были активны в период времени с 2 ночи до 10 утра. В ходе эксперимента респонденты сдвинули свой распорядок на два часа. При этом не использовались препараты и психологическое воздействие. По рекомендациям ученых, молодые люди старались завтракать сразу после пробуждения, и отказаться от приема пищи после 7 часов вечера. Остальной их распорядок дня остался без изменений.Результаты показали, что все участники исследования избавились от депрессии, а также улучшили свои когнитивные способности. Кроме этого молодые люди подчеркнули лучшее физическое самочувствие и способность более продуктивно выполнять поставленные задачи. Таким образом ученые доказали, что «совы» могут частично сдвинуть свой распорядок дня не только без потерь в производительности, а напротив, увеличить продуктивность и самочувствие.