В Башкирии во время обгона погибла 19-летняя девушка-водитель Lifan





Согласно предварительной картине следствия, девушка-водитель совершала обгон, но её машина столкнулась с попутной LADA Samara, поворачиваюшей на другую улицу. В результате ДТП иномарка сначала наехала на пешеходное ограждение, а затем врезалась в дерево.Находившаяся за рулём девушка Lifan погибла до приезда скорой помощи, её пассажира госпитализировали. По данному дорожному инциденту начата проверка.