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В Башкирии во время обгона погибла 19-летняя девушка-водитель Lifan

В Белебеевском районе Башкирии в ДТП, произошедшем на перекрёстке, погибла 19-летняя девушка-водитель, управлявшая иномаркой Lifan. В машине на тот момент находился пассажир такого же возраста – он выжил, но получил серьёзные травмы и сейчас находится в больнице.
В Башкирии во время обгона погибла 19-летняя девушка-водитель Lifan

Согласно предварительной картине следствия, девушка-водитель совершала обгон, но её машина столкнулась с попутной LADA Samara, поворачиваюшей на другую улицу. В результате ДТП иномарка сначала наехала на пешеходное ограждение, а затем врезалась в дерево.

Находившаяся за рулём девушка Lifan погибла до приезда скорой помощи, её пассажира госпитализировали. По данному дорожному инциденту начата проверка.



 
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Добавил: Воробьева Алина Сегодня, 09:27

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