Яна Поплавская показала фанатам фото с «беременным» животом

Знаменитость снимок, где запечатлена с огромным животом, сопроводила подписью: «Жду девочку!» Поклонники обратили внимание, что Поплавская стоит рядом с камерой, и связали кадр с ее участием в каком-то новом проекте. Некоторые фолловеры пошутили, что, судя по размеру живота, у звезды должна родиться двойня.Однако нашлись и фанаты, поздравившие актрису с будущим материнством, посчитав фото подтверждением недавно появившихся слухов о ее беременности. Поплавская замужем за радиоведущим Евгением Яковлевым, младшим ее на 12 лет. Знаменитость уже давно атакуют вопросами, когда в их семье ожидается пополнение. Однако актриса ранее заявила, они с мужем пока не планируют детей.