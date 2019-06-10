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Яна Поплавская показала фанатам фото с «беременным» животом

Яна Поплавская заинтриговала поклонников, обнародовав в Instagram-микроблоге фото, где позирует с «беременным» животом. Часть подписчиков начала поздравлять 51-летнюю актрису со скорым пополнением в семье.
Яна Поплавская показала фанатам фото с «беременным» животом

Знаменитость снимок, где запечатлена с огромным животом, сопроводила подписью: «Жду девочку!» Поклонники обратили внимание, что Поплавская стоит рядом с камерой, и связали кадр с ее участием в каком-то новом проекте. Некоторые фолловеры пошутили, что, судя по размеру живота, у звезды должна родиться двойня.
Яна Поплавская показала фанатам фото с «беременным» животом

Однако нашлись и фанаты, поздравившие актрису с будущим материнством, посчитав фото подтверждением недавно появившихся слухов о ее беременности. Поплавская замужем за радиоведущим Евгением Яковлевым, младшим ее на 12 лет. Знаменитость уже давно атакуют вопросами, когда в их семье ожидается пополнение. Однако актриса ранее заявила, они с мужем пока не планируют детей.



 
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Добавил: Ева Вит Сегодня, 09:46

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