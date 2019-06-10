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Эксперты рассказали об обнаруженном предустановленном вирусе на Android-устройствах

Эксперты рассказали об обнаруженном предустановленном вирусе на Android-устройствах, которые хакеры устанавливают еще до продажи гаджетов. Информация об этом появилась в блоге компании Google.
Эксперты рассказали об обнаруженном предустановленном вирусе на Android-устройствах

Речь идет о семействе приложений Triada. Специалисты называют их специфическими Android-троянами, которые используются для рассылки спама и размещения рекламного контента. Специалисты выяснили, что зараженное вирусом приложение совершает атаку на смартфон с помощью сторонних поставщиков ПО, содействующих разработке функционала. Примечательно, что множество организаций пользуется услугами таких «помощников».

Представители компании Google пока не рассказали, каким образом хакеры обманывают производителей, а также как устанавливают зловредные программы. Сообщается только, что вирусный софт загружается на устройство во время обновления программного обеспечения, сообщает «ПолитЭксперт».



 
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Добавил: Виктория Романовская Сегодня, 09:38

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