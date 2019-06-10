Депутаты от ЛДПР внесли в Госдуму законопроект о поднятии выплат по уходу за инвалидами I группы





Сейчас выплаты по уходу за инвалидами I группы составляют 1200 рублей. Однако такая сумма объективно не способна перекрыть все расходы, поскольку для обеспечения надлежащего ухода член семьи должен покинуть работу и посвятить все время больному. При этом стоит учитывать, что люди за 80 лет также требуют больше внимания, поэтому в законопроекте предусмотрены выплаты и по уходу за престарелыми. Их можно будет получить в случае наличия заключения врача с выводом, что человек требует ухода.Под этот закон не попадут лица, которые ухаживают за инвалидами I группы с детства, поскольку они и так с 1 июля будут получать 10 тысяч рублей в качестве компенсации. Все расходы за выполнение этого закона должны лечь на федеральный бюджет.