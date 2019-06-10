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Сын Татьяны Васильевой Филипп едва не лишился глаза

Татьяна Васильева, пережившая стресс в связи с госпитализацией сына Филиппа из-за проблем со зрением, рассказала о здоровье сына. Актер едва не лишился глаза, но сейчас его состояние нормализовалось.
Сын Татьяны Васильевой Филипп едва не лишился глаза

Наследник знаменитости обратился в больницу в конце мая. Специалисты долго не могли понять причину проблемы, а сам Васильев предполагал, что острые боли в глазах связаны с резким похудением. Актер увлекся диетами и за три месяца сбросил 36 кг, что, по мнению медиков, чревато негативными последствиями для здоровья.

Васильева в интервью для «СтарХита» объяснила, плохое самочувствие ее сына возникло по другой причине. В тот день у актера были сложные перелеты: он «четыре раза поднялся в воздух и столько же раз опустился». Это привело к разрыву большого сосуда и кровоизлияние в глаз, вследствие чего он стал плохо видеть. Спустя несколько дней после госпитализации наследник выдающейся актрисы пошел на поправку, и сейчас его здоровью ничто не угрожает. Во избежание рецидивов он продолжает наблюдаться у специалистов.
Сын Татьяны Васильевой Филипп едва не лишился глаза

Семья Васильева с пониманием относится к его желанию похудеть. Сын, как отметила Татьяна Григорьевна, с детства был «пухлым». Знаменитость пошутила, после того, как наследник сбросил вес, она рядом с ним выглядит «жирной». Актриса и сама придерживается правильного питания - носит с собой контейнеры с едой и подсчитывает калории.



 
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Добавил: Ева Вит Сегодня, 09:16

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