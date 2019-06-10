Сын Татьяны Васильевой Филипп едва не лишился глаза

Наследник знаменитости обратился в больницу в конце мая. Специалисты долго не могли понять причину проблемы, а сам Васильев предполагал, что острые боли в глазах связаны с резким похудением. Актер увлекся диетами и за три месяца сбросил 36 кг, что, по мнению медиков, чревато негативными последствиями для здоровья.Васильева в интервью для «СтарХита» объяснила, плохое самочувствие ее сына возникло по другой причине. В тот день у актера были сложные перелеты: он «четыре раза поднялся в воздух и столько же раз опустился». Это привело к разрыву большого сосуда и кровоизлияние в глаз, вследствие чего он стал плохо видеть. Спустя несколько дней после госпитализации наследник выдающейся актрисы пошел на поправку, и сейчас его здоровью ничто не угрожает. Во избежание рецидивов он продолжает наблюдаться у специалистов.Семья Васильева с пониманием относится к его желанию похудеть. Сын, как отметила Татьяна Григорьевна, с детства был «пухлым». Знаменитость пошутила, после того, как наследник сбросил вес, она рядом с ним выглядит «жирной». Актриса и сама придерживается правильного питания - носит с собой контейнеры с едой и подсчитывает калории.