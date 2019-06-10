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Ученые обнаружили связь между лишним весом и раком простаты
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Ученые обнаружили связь между лишним весом и раком простаты

Ученые из школы Гарварда общественного здравоохранения провели исследование причин возникновения и развития рака простаты. В результате было установлено, что распределение жира в организме мужчины прямо влияет на прогрессирование заболевания.
Ученые обнаружили связь между лишним весом и раком простаты

В исследовании приняли участие 1832 мужчины, у которых диагностировали рак простаты. На протяжении 13 лет ученые вели наблюдение за ними. В ходе эксперимента все участники проходили систематические замеры жировой массы, после чего специалисты проверяли развитие заболевания.

Во время исследования у 172 мужчин рак простаты значительно прогрессировал, что привело к смерти 32 человек. Во всех случаях респонденты имели лишний вес, который был сосредоточен в области таза. Ученым удалось установить, что люди, которые имеют накопления висцерального жира в области живота и подкожного жира в области бедер, более склонны к развитию и интенсивному прогрессированию рака простаты.

Исследование показало, что даже люди с низким индексом массы, но высоким скоплением жира в указанных областях, более склонны к развитию онкологического заболевания. Ученым пока не удалось установить причины связи между усугублением рака простаты и скоплением висцерального жира в области живота и подкожного жира в области бедер, однако этот факт не подлежит сомнению.

Сейчас специалисты проводят дополнительные исследования для определения связи между мужским онкологическим заболеванием и лишним весом в области живота. Для предотвращения и профилактики болезни ученые рекомендуют соблюдать диету и заниматься спортом. При этом уклон надо делать именно на избавление от жировых накоплений в области живота, поскольку именно они имеют крайне негативное воздействие на организм человека.



 
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Добавил: Белоусов Алексей Сегодня, 08:59

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