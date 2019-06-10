Беременная Анастасия Решетова страдает от метеозависимости

Анастасия Решетова призналась, что ее организм чувствительно реагирует на малейшие изменения погоды, поэтому вчерашний день она провела дома. Модель спала и пила воду из-за плохого самочувствия. Стоит отметить, что сейчас возлюбленная Тимати находится на шестом месяце беременности, из чего следует, что последний триместр прийдется на летние месяцы, когда на улице жарко.Также Решетова боится, что за время «интересного положения» ее фигура изменится, поэтому старается ходить в спортзал. Модель паникует, ведь к настоящему моменты она поправилась на 7 килограмм, хотя для беременных данный показатель не является критичным.