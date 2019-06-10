Видео с обзором Google Pixel 4 появилось в Сети за четыре месяца до дебюта
Сайт Slashleaks обнародовал скриншоты из видео с обзором смартфона Google Pixel 4. В случае с новым гаджетом, ожидаемым к выходу в октябре 2019 года, повторяется история с ранними утечками характеристик моделей Pixel 3 и Pixel 3 XL.
Информация о «тройке» производства Google появилась за месяц раньше, чем вышло видео ее распаковки. «Четверка» получила шанс улучшить своеобразные рекорд по срокам утечки, поскольку сведения о ней появились за четыре месяца до официального анонса.
Судя по новым изображениям, Pixel 4 оборудовали фронтальной камерой с двумя модулями. Она врезана в правый верхний участок дисплея. Это подтверждает правдивость компьютерной картинки, появившейся в Сети еще в конце мая. Основная камера смартфона тоже будет сдвоенной. Эксперты предполагают, что на нижней панели нового гаджета обязательно появится порт USB-C.
Информация о «тройке» производства Google появилась за месяц раньше, чем вышло видео ее распаковки. «Четверка» получила шанс улучшить своеобразные рекорд по срокам утечки, поскольку сведения о ней появились за четыре месяца до официального анонса.
Судя по новым изображениям, Pixel 4 оборудовали фронтальной камерой с двумя модулями. Она врезана в правый верхний участок дисплея. Это подтверждает правдивость компьютерной картинки, появившейся в Сети еще в конце мая. Основная камера смартфона тоже будет сдвоенной. Эксперты предполагают, что на нижней панели нового гаджета обязательно появится порт USB-C.
Технологии
Добавил: Ева Вит Сегодня, 08:49