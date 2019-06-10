Skoda Scala получила заряженную модификацию





Специальная модификация увеличивает мощность однолитрового двигателя на 23 л.с и 35 Нм. В свою очередь, 1,6-литровый дизельный силовой агрегат после установки PowerControl Xtuning генерирует на 19 л. с. и 40 Нм больше. И наконец, 1,5-литровый бензиновый двигатель увеличивает свою мощность с 150 л. с. до 179 л. с., а крутящий момент до 308 Нм.Благодаря установке специального устройства PowerControl Xtuning Skoda Scala в самой мощной модификации сократила время разгона до сотни на 10%. Теперь он составляет 8,2 секунды. В данный момент Skoda не устанавливает указанное устройство на заводе, однако все желающие могут поставить модификацию самостоятельно. На европейском рынке Skoda Scala стоит от 395 тысяч крон, что эквивалентно 1 миллиону 127 тысячам рублей. Когда новинка поступит на российский рынок неизвестно.