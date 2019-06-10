Яна Рудковская заявила, что победа Ольги Бузовой на премии «МУЗ-ТВ» еще впереди

«Когда говорят, что в российском шоу-бизнесе не принято радоваться за друзей и коллег, я готова поспорить с этим!» - подчеркнула знаменитость.

«У Оли все впереди», - подчеркнула Рудковская.

Считанные часы назад Яна Рудковская опубликовала у себя на странице в Instagram новый пост, в котором весьма искренне высказалась о церемонии «МУЗ-ТВ-2019». По словам продюсера, она откровенно радовалась, когда на сцену за заветной тарелкой выходили те артисты, которые на самом деле ее заслужили.В публикации Рудковская принялась перечислять всех артистов, которые получили премию «МУЗ-ТВ» в этом году. Также Яна не забыла отметить некоторых музыкантов, которым «тарелка» в 2019 году так и не досталась. В пример продюсер Димы Билана привела Монеточку, Тима Белорусского и MARUV.Впрочем, имя новоиспеченной певицы Ольги Бузовой Рудковская так и не упомянула, что, как оказалось, не очень понравилось поклонникам артистки. Они поспешили указать на то, что Яна ничего не сказала о поющей телеведущей, на что сразу же получили объяснения от продюсера.К слову, возмутило фанатов Бузовой больше не то, что Рудковская ничего не сказала об Ольге, а тот факт, что она назвала именно Гагарину достойной забрать «тарелку» в категории «Лучшее женское видео».