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Яна Рудковская заявила, что победа Ольги Бузовой на премии «МУЗ-ТВ» еще впереди

Прославленный продюсер Яна Рудковская отметила в личном микроблоге успехи своих звездных коллег и назвала их победы заслуженными. А вот тот факт, что у Ольги Бузовой «вырвала» победу Полина Гагарина оправдала тем, что у поющей телеведущей еще все впереди.

Яна Рудковская заявила, что победа Ольги Бузовой на премии «МУЗ-ТВ» еще впереди

Считанные часы назад Яна Рудковская опубликовала у себя на странице в Instagram новый пост, в котором весьма искренне высказалась о церемонии «МУЗ-ТВ-2019». По словам продюсера, она откровенно радовалась, когда на сцену за заветной тарелкой выходили те артисты, которые на самом деле ее заслужили.

«Когда говорят, что в российском шоу-бизнесе не принято радоваться за друзей и коллег, я готова поспорить с этим!» - подчеркнула знаменитость.

В публикации Рудковская принялась перечислять всех артистов, которые получили премию «МУЗ-ТВ» в этом году. Также Яна не забыла отметить некоторых музыкантов, которым «тарелка» в 2019 году так и не досталась. В пример продюсер Димы Билана привела Монеточку, Тима Белорусского и MARUV.

Яна Рудковская заявила, что победа Ольги Бузовой на премии «МУЗ-ТВ» еще впереди

Впрочем, имя новоиспеченной певицы Ольги Бузовой Рудковская так и не упомянула, что, как оказалось, не очень понравилось поклонникам артистки. Они поспешили указать на то, что Яна ничего не сказала о поющей телеведущей, на что сразу же получили объяснения от продюсера.
Яна Рудковская заявила, что победа Ольги Бузовой на премии «МУЗ-ТВ» еще впереди

«У Оли все впереди», - подчеркнула Рудковская.

К слову, возмутило фанатов Бузовой больше не то, что Рудковская ничего не сказала об Ольге, а тот факт, что она назвала именно Гагарину достойной забрать «тарелку» в категории «Лучшее женское видео».



 
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Добавил: Екатерина Комиссарова Сегодня, 08:24

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